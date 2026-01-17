それドコの！？→ 実は【ワークマン】です！ 高機能で優秀♡「大本命バッグ」

大人のデイリーカジュアルの相棒にするなら、デザイン性だけではなく機能性にも優れたバッグを選びたいところ。そして、プチプラで揃えるなら【ワークマン】がおすすめ。今回は、【ワークマン】で販売中のバッグから撥水や多収納など機能性が高い優秀アイテムをピックアップしました。シンプルなデザインで大人が使いやすく、毎日コーデで手放せなくなるかも。

持ち運びも◎ 薄くたためるショルダーバッグ

【ワークマン】「たためて自立する撥水クロスボディーショルダーバッグ」\2,900（税込）

体にフィットするようなフォルムで、使い心地が良さそうなショルダーバッグ。公式サイトによると「畳めば薄くなる」とのことで、旅行などの持ち運びにも便利そうです。また「水をはじく撥水加工」が施されており、雨や雪の日でも使いやすい優れもの。さらに「荷物が少なくてもしっかり自立する」とのことで、中身の出し入れがしやすそうです。ショルダー紐は左右付け替えができ、左右どちらからでも持てるのも嬉しいポイント。

幅広いシーンで使える2WAY仕様のバッグ

【ワークマン】「リュックに変身ショルダーバッグ」\1,900（税込）

コスパ重視の大人女性におすすめしたいのが、ショルダーとリュックの2WAYで使えるバッグ。ショルダーとして使用する際とリュックとして使用する際とでカラーが異なるため、1つで2通りの全く異なるデザインが楽しめる優秀アイテムです。シンプルできれいめにもカジュアルにも合わせやすく、プライベートから通勤まで幅広く活躍する予感。ブラックとオリーブというシックなカラーも、大人には魅力的。

収納力◎ 11個のポケットが付いた2WAYバッグ

【ワークマン】「高撥水マルチシートインマザーズ2WAYトートバッグ」\2,900（税込）

マザーズバッグを探している人におすすめしたいのが、11個のポケットが付いた多収納バッグ。小物を整理しやすい仕切り付きのポケットや、ペットボトルを入れられるサイドポケットなど、たくさん荷物を持ち歩く人の強い味方になりそう。撥水加工が施されており「小雨にも対応」（公式サイトより）とのことなのも嬉しいポイント。底面ポケットにはシートが入っており、おむつ替えシートやレインカバーなどマルチに活躍します。

ちょっとした外出に使いやすいコンパクトサイズ

【ワークマン】「折り畳める2WAY撥水ミニボストンバッグ」\2,300（税込）

縦17cm × 横23cm × 幅11cmというコンパクトなサイズで、ちょっとしたお出かけに便利そうなバッグ。外側と内側に撥水加工が施されているため、ランチバッグとして使うのもおすすめ。公式サイトには「500mlのペットボトルなどの荷物がしっかり入る」とあり、見た目以上に収納力がありそうです。薄く畳んで持ち歩きができるので、旅先でのサブバッグにもぴったり。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M