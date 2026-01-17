新潟県上越発の3ピースバンド・ミニマムジークが2月4日、新曲「泣きぼくろ」を配信リリースすることが決定した。

＜MURO FESTIVAL＞への出演や、My Hair is Badの＜ブライトホームランツアー＞参加をはじめ、ライブハウスを中心に着実に支持を広げてきたミニマムジークは、昨年2025年に1stフルアルバム『標本』をリリース、全23公演の全国ツアー＜VXツアー＞を開催するなど、精力的に活動を続けてきた。

そしてリリースされる「泣きぼくろ」は、山之内ケリー(G, Vo)のやさしくも儚い歌声が印象的な新曲だ。白い雪という“切なく、一瞬で消えてしまう情景”と、ポラロイド写真という“一瞬を閉じ込めた記憶”など、過去を振り返る“今”の孤独が静かに描かれた。

冬の情景に寄り添う楽曲は、日常の断片や感情の余白にそっと触れる表現が、失われた時間への想いをよりリアルに浮かび上がらせ、聴き終えた後も、切なさと温かさという静かな余韻を響かせるようだ。

■デジタルリリース「泣きぼくろ」

2026年2月4日(水) 0:00 配信開始

レーベル：tomorrow off

配信リンク：https://linkco.re/drpcYv8Q

