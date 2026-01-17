１７年ぶりにＪ１復帰の千葉が１７日、千葉市内で新加入選手発表会見を行った。

大宮から加入したＭＦ津久井匠海は念願のＪ１初出場を迎える。「自分がどれだけチャレンジできるか。持ち味を出していきたい」と意気込んだ。

横浜ＦＭユース出身で、２０２０年７月には同クラブとユース所属選手初のプロ契約を結んだ。しかし公式戦出場はなく、高校卒業後の翌年にはＪＦＬ・青森に期限付き移籍。２３年からはレンタル先を沼津に変え、２４年には同クラブへ完全移籍した。「最初はＪ１に入ったが、そこから色々な経験をしてきた。それがあったからこそ、自分は人一倍上に行きたい気持ちがあった」。昨季開幕前に水戸へ移籍すると、主力として水戸躍進に貢献。６月には大宮へ移籍した。

その大宮ではＪ１昇格プレーオフで千葉と対戦。大宮が負けたことでＪ１でのプレーの目標は来季以降へ持ち越しかに見えたが、その千葉からオファーがかかった。「短いサッカー人生のなかでどの選択をすれば一番成長できるか、自分が目指すところにたどり着けるのか。その中で小林監督、大久保ＴＤのお話を聞いて、ここだったらもっと成長できる場所だと思ったので加入を決めた」と決意を口にした。

２月から開幕する「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」では「どれだけチャレンジできるか」をかかげ、「縦への推進力と攻守へのハードワーク、そしてゴール前のクオリティー。見てもらいたいし、前面に出していきたい」と意気込んだ。