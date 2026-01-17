“女王”の素の表情が、思わず目を引いた。ポーカー世界女王・岡本詩菜が不意に見せた、大会では滅多に見られない表情に、視聴者から多くの反響が寄せられた。

【映像】最強ポーカー美女の“キュートな笑顔”が飛び出した瞬間

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第5回が1月10日に放送。

敗者復活戦の中盤、岡本は2万6600点持ちの暫定2位。1位でなければファイナルステージへ進めない状況の中、5万100点を持つ大家志津香を追う立場だった。この場面で岡本が手にしたのはダイヤの「J」と「5」。対する嶋佐和也（ニューヨーク）はクラブとダイヤの「A」と「7」だった。

フロップはスペードの「2」「9」とクラブの「7」。嶋佐に7のワンペアが成立し、岡本は苦しい立場に。ここでは互いにチェックし、ターンカードはハートの「5」。岡本にも5のワンペアができたが、形勢は依然として不利なままだ。岡本は3500点をベットし、嶋佐の反応を探る。

嶋佐はここでコール。勝負はリバーに委ねられた。めくられたカードはスペードの「A」。岡本はチェック。「A」と「7」のツーペアで勝利を確信した嶋佐は、喜びを抑えつつ少し考えた後、5000点をベットした。これで勝ち目がないことを察した岡本は、苦笑いを浮かべながらすぐにフォールドを選択。岡本はこのテーブルで終始、読めない行動をみせる嶋佐に翻弄されていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）