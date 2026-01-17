ミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考を兼ねたスノーボード・スロープスタイル（ＳＳ）のワールドカップ（Ｗ杯）第２戦は１６日、スイス・ラークスで予選が行われ、男子は２３年世界選手権ビッグエア（ＢＡ）金の長谷川帝勝（たいが、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝と２５年同金の木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝が予選突破。既に代表入りを確実にしている木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝、荻原大翔（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝に続き、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）の派遣基準で上位４人に入ることが決まり、長谷川と木俣はともに初の代表を確実とした。ＳＡＪは基準日の１９日以降に正式決定する。

「主役」舞台への道がひらけた。体調不良から復帰２戦目の長谷川が、ようやく初の五輪切符をつかんだ。予選１回目に７４・００点をマークし、１組６位で１７日の準決勝に進出。「しっかり自分のランができて良かった」と安堵（ど）の表情で息をついた。この時点で全日本スキー連盟が定める派遣基準を満たし、木俣とともに世界王者コンビが荻原、木村に遅れ、ミラノ五輪代表選考の最終戦で残り２枠の席をつかみ取った。

「タイガ」の名はゴルフで米ツアー歴代最多タイの８２勝を誇るタイガー・ウッズ（米国）や虎に由来する。「強い名前をつけたい」とスポーツ好きの父・俊介さんの思いがあった。その名の通り、２３年世界選手権ＢＡで日本人初制覇と日本のエース格に成長。昨年６月にハーフパイプで五輪王者の平野歩夢（２７）らと同じＴＯＫＩＯインカラミと所属契約し、会見で「（前半の）ビッグエアで（ミラノ五輪の）日本人第１号の金メダリストになって（後半の）スロープスタイルでも金を取って、俺が主役になる」と２冠を宣言した。

しかし初の五輪が目前のシーズン。ＢＡ開幕戦は大技に挑むも決められず８位。その後の２戦は体調不良で遠征を離脱。「少し肩に力が入っていた」。一時帰国し、昨年末に岐阜・高鷲スノーパークで幼なじみと滑って気分転換。「早めの（二十歳を祝う）式かな。自分と向き合う時間も取れた。いい方向に肩の力が抜けた」。遠征で二十歳のつどいは欠席したが、今年の主題は「覚悟」と奮い立たせ、勝負に向かった。

力強い言葉の裏に努力を重ねてきた。初の五輪にともに挑むライバル・荻原は「朝５時からマシンの音が聞こえる」とストイックさを明かす。２３日開幕の冬季Ｘゲームを経て、五輪本番に挑む。「リスクを背負わずやろうと思うが、しっかりベストを尽くす」と長谷川。初舞台で“タイガ”劇場を披露する。

（宮下 京香）

◇長谷川 帝勝（はせがわ・たいが）

▽生まれとサイズ ２００５年１０月２３日、愛知・岩倉市生まれ。２０歳。１５９センチ。

▽競技歴 スノーボードが好きな父の影響で４歳の時に触れ、小学３年で大会に初出場。小学１〜５年はサッカー、６年時からスノーボードに軸を移す。

▽主なタイトル １５歳だった２１年世界ジュニア選手権ビッグエア（ＢＡ）で優勝。Ｗ杯は２３年にＢＡで初優勝し、ＳＳと合わせ、通算５勝。同２月の世界選手権ＢＡで日本勢初優勝。２４〜２５年シーズンＷ杯ＢＡ種目別制覇。２５年世界選手権同銀。ＢＡの世界ランク１位。

▽名前の由来 帝王に勝って一番になるという意が込められ、強さを象徴するウッズや虎から。

▽読書家 大会前のルーチンは１５分間の読書タイム。幕末の偉人・吉田松陰の超訳「覚悟の磨き方」が愛読書。

▽家族構成 両親と兄。

◆名前が「たいが」のアスリート ゴルフ界はタイガー・ウッズの影響で多数。ゴルフ男子ツアー５勝の蝉川泰果（２５）、昨季初優勝の長野泰雅（２２）、杉原大河（２６）はいずれも由来はウッズ。野球界は西武の平沢大河内野手（２８）、サッカーはシントトロイデンの秦大雅（２３）ら。