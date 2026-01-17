BAMBI WATERが500万個突破♡女性に寄り添うQuality Wearの魅力

機能性とおしゃれを両立した“Quality Wear”として多くの女性に支持されているBAMBI WATERが、シリーズ累計販売数500万個(*1)を突破しました。日常の中で感じる体型や着心地の悩みに寄り添い、長時間でも快適に過ごせる設計が魅力。ナイトブラをはじめ、1枚で美しく決まるアイテムが揃い、毎日の暮らしをさりげなくアップデートしてくれます♡*1.計測期間：2011年5月～2025年12月／当社出荷実績に基づく自社集計

500万個突破の理由とは



BAMBI WATERは“Quality Wear,Update Wear”をコンセプトに、着心地と補整力のバランスを追求。

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞し、「スタイルナイトブラ」はインナー・下着・ナイトウェア部門で3年連続楽天年間ランキング第1位を獲得しています。

特許取得(*1)や実用新案取得(*2)の技術を活かした商品設計が、多くの女性から高く評価されています。

毎日に寄り添う代表アイテム



定番の「BAMBI WATERスタイルナイトブラ」は、外出時もおうちでも使える万能ナイトブラ。脇高加工と特殊リフトパッドで美しいバストラインをサポートします。

「ブラインサラキャミソール」や「カップインリブUバックキャミソール」は、特許取得(*1)のCOMBINE製法により360°きれい見えを実現。

シームレスタイプは実用新案取得(*2)のバストメイクパネルで、軽やかさとホールド力を両立しています。

*1.特許第7671531号

*2.登録第3246505号

これからも進化し続けるQuality Wear



500万個突破は、多くの女性の毎日に寄り添ってきた証。BAMBI WATERは、機能性とデザイン性を妥協せず、着るだけで気分まで整うアイテムを届け続けています。

忙しい日常の中でも、自分らしく心地よく過ごしたい方にこそ選んでほしい存在♪これからの新作や進化にも、ますます目が離せません。