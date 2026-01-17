タレント関根勤（72）が、17日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、高速道路でのトラウマ的な出来事を明かした。

ゲストの半生を、愛車とともに振り返る番組。関根は27歳だった80年に日産サニー・カリフォルニアというワゴン車を購入した。「ステーションワゴンに憧れたのよ。あの黄色のボディーに茶色のウッドパネル」と、愛車のフォルムを説明した。

ところが、時折しも、70年代からの排ガス規制の影響で、市販車がエンジン性能を落として販売される時代。「一気に落とすと、排気ガスの（規制が）通るんですよ」と説明した。

関根はこの愛車で、後に妻になる当時の恋人とドライブへ。「軽井沢に行こうと碓氷峠を走ったらさ、10トントラックが譲ってくれたわけよ。行けって。ベタ踏みしたのに、抜けないのよ。トラック抜けないのよ、10トントラックを。それで、先行ってくれって行かせてさ。それがトラウマになっちゃってさ」。関根の屈辱的な出来事に、MCの「おぎやはぎ」小木博明は「人生で見たことない、そんなの。トラックに行ってくれって」、矢作兼も「そんなにパワーないんだ」と同情していた。