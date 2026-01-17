庄司浩平、財布がバレンシアガからキッザニアに 古坂大魔王から贈られた『キラメイジャー』思い出の財布をなくして「悔しい」
俳優の庄司浩平が16日深夜、毎週週替わりのパーソナリティが担当しているニッポン放送『オールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00〜1：00）に出演した。
【写真あり】庄司浩平が古坂大魔王から贈られた『キラメイジャー』思い出の財布
『40までにしたい10のこと』など話題作への出演で人気が急上昇の庄司。冒頭では過去の出演歴を紹介する流れになるかと思いきや、面白かったリスナーは調べてくれると“丸投げ”。「一応、言っておきたいにが、スーパー戦隊シリーズと仮面ライダーシリーズのどっちもにレギュラー出演していたので地球を2回救ってます。まず感謝していただきたい（笑）」と『魔進戦隊キラメイジャー』（2020）、『仮面ライダーガヴ』（2024）の出演歴を紹介する“鉄板トーク”で笑いを誘った。『菅田将暉のオールナイトニッポン』を聞いていたラジオ好き。星野源やCreepy Nutsも愛聴し、「こういった時間が来るのはうれしい」としみじみと口にしていた。
飛躍の年となった2025年。今年もさらなる活躍が期待されるが新年早々にハプニングが。「財布をなくしまして…」と告白。関係者と食事後に交通系ICカードにチャージしようとした際に財布がないことに気付いたそう。プライベート用のカバンにも、仕事用のカバンにも入っていなく「1番、悔しい。『あの瞬間になくした！』がない“なくした”はモヤモヤが続く。まだギリあるんじゃないかと思う。だって出した覚えがないなら家の中にあると思って隅から隅まで探した。コンロの下の皿置いてあるところ、フライパンの間にあるんじゃないか、と見たけどない。冷蔵庫にもない。冷凍もされていない」と家中を探してもなかったそう。
そして、銀行で疑われながらも現金を下ろすことに成功。新しい「ちょっといい財布」を買いに行くことになったが、封筒から現金を出すわけにもいかず、家にあった“仮の財布”が「ありました、キッザニアの財布。蛍光黄緑と群青色。26歳の男性が持っていたら危ない財布」と苦笑い。背に腹は代えられずキッザニアの財布に「結構な額を入れた」とエピソードを披露していた。
また、なくしてしまった財布は『キラメイジャー』のクランクアップ時に博多南無鈴役だった古坂大魔王から贈られたものだったという。「古坂さんからイメージカラーにあったものをもらった。バレンシアガと書いてある銀色の20歳の僕にはもったいないぐらいのハイブランドのものを」と明かし、「財布を変える気はなかった。銀色の財布と30歳ぐらいまでいようと思っていただけに、その終わりが来たのが非常に悔しかった」と嘆いていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
