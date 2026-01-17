休刊が決まった生活雑誌「リクラ」の編集者である柴田一葉（上白石萌歌）が、読者の恋愛相談に答えるコラムを執筆するために、動物の求愛行動に関する専門家で人間の恋愛には興味ゼロの大学准教授・椎堂司（生田斗真）に助言を求めるという『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）。1月17日に放送された第2話は、ある意味での“タイトル回収”と呼ぶべきか、このドラマの軸となるであろう“パンダ”にまつわる物語が展開する。

いきなり別れを切り出してきて同棲解消したはずの彼氏（元彼）の真樹（三浦獠太）が、泊まるところがないからと戻ってきたり、アリア（シシド・カフカ）から丸投げされたコラムの内容について怒られたりと、災難続きの一葉。そんななかで次のコラムで扱う相談の内容が決まる。それはマッチングアプリでたくさんの人と会っても、その先に進めないといったもので、恋愛経験の乏しい一葉にはいまひとつ共感できない。一方その頃、椎堂はずっと観察対象にしてきたツキノワグマの求愛行動を見逃したことですっかり落ち込んでしまうのである。

前回は物語の導入ということもあり、あくまでも一葉とアリア、一葉と椎堂の出会いに特化したつくりをしていたが、今回でドラマの構造がかたちづくられてきたように見える。“恋に落ちるのが下手”な先輩・紺野（宮澤エマ）の不器用な恋模様の悩みを主に描きつつ、それに気付く一葉が椎堂による動物の求愛行動に関する講義を経て、コラムというかたちで言語化していく。いわば椎堂の講義は“解答編”のようなものとして機能し、あくまでも主題となるのは登場人物の“恋の悩み”といったところか。

終盤も終盤になってようやく出てくる“解答編”において、椎堂は長年研究者のあいだで“恋愛不適合な動物”と勘違いされていたパンダの求愛行動のメカニズムについて体を張って解説する。発情期が年に数日しかないという異様に短さで、メスは自らの発情期をオスに伝えるための求愛のシグナルを“尿”を用いて伝える。一方のオスも自らの尿を高い位置にマーキングして体の大きさをアピールする。すなわち極めて効率的に恋愛を成就させる動物というわけだ。

対して、近年では人間社会における一般的な出会いのツールとして機能するようになったマッチングアプリは、必ずしも効率的なものとは言い難いだろう。ましてやそこに、劇中の登場人物たちに見受けられる消極的なスタンスが伴えば尚更だ。家庭や仕事などが影響して恋愛にさけるリソースが足りなかったり、シンプルに優柔不断で踏み出せなかったり、その背景にある事情はさまざまであろうが、このような“恋愛消極性”がこのドラマのテーマの本質――すなわち、パンダよりも非効率的で、恋愛不適合な部分――ということだろう。それにしても、ふたたび一葉と真樹が同じ部屋で生活することになっても何も起きようがない様は、椎堂が語る動物園でのパンダの繁殖の失敗事例と重なって興味深い。

さて、前回のラストで恋愛コラムが掲載された「リクラ」を開き、アリアの写真を見て表情を変えた椎堂。その時点で、2人のあいだに何らかの過去があることが示されていたわけだが、今回はアリアの側からそれが言及される。マネージャーの宮田（柄本時生）が一葉に椎堂を紹介したのは、単なる知り合いとしてなのか、はたまたアリアと椎堂を繋げようとするねらいなのか。いずれにしても、アリアが3年前に芸能界を去った経緯と椎堂が深く関係しているわけで、それがこのドラマのクリフハンガーのひとつとして機能していくのだろう。

（文＝久保田和馬）