¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛÀ¾ÌîÍºµ®¤¬£³¡¢£²ÃåÈ¯¿Ê¡¡¶á¶·¤â¹¥¥ê¥º¥à¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö£ù£á£â»³¸ýÄ«ÆüÊüÁ÷ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡À¾ÌîÍºµ®¡Ê£³£¶¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï½éÆü£¶¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£³¡¢£²Ãå¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö£±£Í¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡££²£¶¹æµ¡¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤ÆÄ«¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÐÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¡×¤ÈÆ°¤¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨£·¡¦£±£±¤Ïº£Àá½Ð¾ìÁª¼êÃæ¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¶á¶·¤â£±£²·îÆôºê¤ÇÍ¥¾¡¤È¹¥¥ê¥º¥à¡££²£´Ç¯Á°´ü°ÊÍè£´´ü¤Ö¤ê¤Ë£Á£±Éüµ¢¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ò¥¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£Àû²ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ²ò¾Ã¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÄ´À°ÌÌ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡££²ÆüÌÜ¤â¹¥Áö¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£