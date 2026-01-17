フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ（W杯）第５戦は米ニューハンプシャー州ウオータービルで行われ、男子は２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が今季２勝目、通算２４勝目を飾った。２月６日のミラノ・コルティナ五輪開幕まで３週間を切り、３大会連続出場を確実にしたエースが、悲願となる日本男子初の五輪金へ弾みをつけた。女子は冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝の７位が日本勢最高だった。

五輪前最後のＷ杯で、堀島が金メダル候補の力を見せつけた。Ｗ杯１００勝の宿敵・キングズベリー（カナダ）は出場していなかった中、代名詞のコーク１４４０を封印しながらも、昨年１２月の開幕戦に続く今季２勝目で５戦中４度目の表彰台に立った。ミラノ・コルティナ五輪での金メダルを見据え「すごく落ち着いていた。この勝ち方は良かった」と手応えを得た。

３位だった北京五輪後は拠点をノルウェーに移した。これまでは悪天候で思うように練習が積めない日もあったが、屋内の施設で技を特訓。練習環境が整備されたことで、昨季から出し、代名詞となったコーク１４４０も昨オフに「１００本滑って習得」し、今オフは「５０本」をノルマに完成度を高められたという。

３度目の五輪出場を確実にし、狙うはモーグルと新種目のデュアルモーグルでの２冠だ。日本女子では９８年長野大会で里谷多英が制しているが、日本男子での五輪制覇は初の快挙となる。昨年の世界選手権モーグル王者のエースは「一番いい出来。ワクワク感も出ている。五輪に向けてパワーをためていきたい」。緻密（ちみつ）に積み上げてきた準備を発揮し、悲願をかなえる。

◆堀島 行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日生まれ。岐阜・池田町出身。２８歳。両親の影響で１歳からスキーを始め、小学４年でモーグルを開始。Ｗ杯通算２４勝。２３―２４年シーズンで日本男子初の種目別制覇。世界選手権は１７年にモーグル（Ｍ）、デュアルモーグル（ＤＭ）２冠。２５年Ｍ金、ＤＭ銀。２１年ＤＭで銅。五輪は１８年平昌１１位、２２年北京銅。身長１７０センチ。家族は妻と子ども１人。