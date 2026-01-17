昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサー（３５）が、産後とは思えない美スタイル映えるジーンズを着こなす姿を披露した。

１７日の投稿で、インスタグラムに「ゆっくり準備が出来た日はメイクして髪の毛を巻いて…」と書き出し、「やっぱりデニムが好きと感じた日の写真です！」とつづり、白い半そでブラウスに細身のジーンズを合わせた私服ショットを披露。「キラキラニットで気分をあげて 飴細工みたいな煌めきできゅん」と、記して投稿を締めた。

この投稿にファンからは「なんて可愛いの」「郡ちゃんきれい」「デニムが凄く似合いますね」「とっても美しいです」「お洒落で素敵です」などの声が寄せられている。

郡司アナは２０１３年に入社。センスあふれる私服コーデで“おしゃれ番長”と呼ばれ、２２年９月にスタートした、同局アナウンサー初のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題になっている。プライベートでは昨年５月に結婚を発表し、１２月に第１子出産を公表した。