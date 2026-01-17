【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

【映像】「PKなし判定」の接触シーン（VARあり）

U-23日本代表のMF古谷柊介（東京国際大）が、ボックス内で転倒してPKを獲得。しかし、VARチェックを経てノーファウル判定となると、ファンの意見も真っ二つとなった。

U-23日本代表は1月16日、サウジアラビアで開催中のAFC U23アジアカップの準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦。30分に今大会初失点を喫したが、後半スタートからピッチに立った古谷が、50分に3試合連続ゴールとなる同点弾を挙げる。

さらに65分には、古谷が勝ち越しのチャンスを作り出した。人数をかけて相手陣内に攻め込み、ボックス右でMF大関友翔がボールを受ける。すると相手に押し倒される格好となったが、地面を転がりながら粘ってボールをキープ。カバーに入ったMF佐藤龍之介が回収して、前線へスルーパスを通した。これに古谷が右サイドから飛び出すと、最後はGKアブデル・ラフマン・スレイマンと接触。ウズベキスタン人のアスケル・ナジャファリエフ主審はすぐに笛を吹いた。

このシーンについて解説の水沼貴史氏は、「混戦の中なのでボールが出てくるかわからない。その状況でも予測を含めて、『来い』という気持ちが繋がってくる」と、古谷の積極性を称賛した。

SNSではファンの意見が割れる

一方で、水沼氏は「ボールへのチャレンジにも見えますね。ボールごとのような」とアブデル・ラフマンのプレーが正当である可能性を指摘。実際、VARが介入してOFRチェックでリプレイ映像が流れると、「先に触ったのは古谷ですが、（GKは）浮かしたボールに対して相手がチャレンジしている。ボールを蹴った後に相手に当たっているようにも見える」と解説し、結果的にこのシーンはノーファウルとして判定が覆った。

一連の流れにはファンたちも反応。SNSでは「これ取り消しか？」「ワザと遠い映像見せてPK阻止するVARはありえないでしょ」「さすがに…中東の笛と言っていいだろこれは。謎に遠い映像をVARで流しPKキャンセルは故意的なものだろ」「VARも中東の笛」「けっこう危ないプレーじゃね？」「いやーこれはPKでしょ？」「足を薙ぎ払ってるやん」とPKを主張する声が目立った。

一方で、「まぁ取り消しは仕方ないかなー」「見られちゃったら取り消されるよな」「微妙だったけど結局取り消し」「確かにちゃんとボールにチャレンジしてるんだよなー」「残念だが、これはPKじゃない」と主審の判定に納得する声に分かれた。

勝ち越しのチャンスを逃した日本代表は、1ー1のまま延長戦を終え、勝敗はPK戦に委ねられる。日本は4人全員が成功したのに対し、ヨルダンのPKはGK荒木琉偉（ガンバ大阪）が2つ止めて、4ー2で日本がベスト4進出を決めた。

なお、1月20日の準決勝で日本は、オーストラリアvs韓国（日本時間1月18日）の勝者と対戦する。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

