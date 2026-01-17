¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè3ÏÃ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼ã¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¿·¤¿¤Ê¡È¥¯¥»¶¯¿ÍÊª¡É¤¿¤Á¤â¡ª¿·¥¥ã¥¹¥È Áð´¢Ì±Âå¡¦ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡¦ÈþÊÝ½ã¡¢¥²¥¹¥È ¾®¼ê¿Ìé¤¬ÅÐ¾ì
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè3ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£Âè3ÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁð´¢Ì±Âå¡¢ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡¢ÈþÊÝ½ã¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾®¼ê¿Ìé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
ËÜÆü1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«´Ø·¸¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿±é¤¸¤ëÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡ÈÎø¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤ò¥Ñ¥ó¥À¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÉ³²ò¤¤¤¿¡£
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥»¶¯¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Áð´¢¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ææ¤Î½÷À¡¦¥±¥¤¥«¡£ÆÍÁ³¡¢»Ê¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ê»Ê¤¬Æ°ÍÉ¤ò¸«¤»¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬º£¸å¤ÎÊª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
ÈøÈþ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤ÎÉã¡¦¼ÆÅÄ¸ãÏº¡£Ê¡Åç¸©¤Ç¥¥ã¥Ù¥ÄÇÀ²È¤ò±Ä¤ß¡¢Ä¹Ç¯»Å»ö°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÌ¼¤¿¤Á¤ò»×¤¦Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬¡¢°ìÍÕ¤Î¸¶ÅÀ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£
ÈþÊÝ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÍÕ¤ÎÊì¡¦¼ÆÅÄ¿¿µª¡£ÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤Ç¡¢Åìµþ¤ÇÆ¯¤¯°ìÍÕ¤È¡¢¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹Ä¹½÷¡¦°ì²Ö¡ÊäªÈþÏÂ»Ò¡Ë¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÀ³Ê¤ÎÉ×¡¦¸ãÏº¤È»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Êì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¾®¼ê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¶¥¯¥»¼Ô¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦´îÂ¿ÅçÀµ¿Ã¡£°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤Î»£±Æ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¶È³¦¶þ»Ø¤ÎÂç¸æ½ê¤Ç¡¢ÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºê¡Ê¾®Àã¡Ë¤«¤é»£±Æ°ÍÍê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿°ìÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÍÕ¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£
Âè3ÏÃ¤ÎÇº¤ß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¼ã¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡£Îø°¦¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¼ã¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Ã¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¼«Ê¬¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡½¡½Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶¦´¶¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Çº¤ß¡£
°ìÍÕ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢Ç¯²¼¤ÎÎø¿Í¤ò»ý¤Ä½÷À¤«¤é¡Ö°ì²ó¤ê¤âÇ¯²¼¤ÎÈà¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÁêÃÌ¤¬ÆÏ¤¯¡£¿Í´Ö¤¬Êú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¼ã¤µ¡É¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¥Ò¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Îµá°¦¹ÔÆ°!?
Âè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£Áð´¢Ì±Âå ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÎø°¦¡×¤òÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÔ´ïÍÑ¤µ¤äÌÂ¤¤¤¬¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæËÜ¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥±¥¤¥«¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤Ï¿Í¤òÍý²ò¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë°ìÃÊÀ®Ä¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤±¤ì¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ç³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê ¥³¥á¥ó¥È
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤µ¤ó¤È½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¿Æ»Ò¡ª
À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤È¤Ï°ìÇ¯´ÖÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤â²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ì¤Ï½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡ª
´¨¤µ¤ÈÊý¸À¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ä
Ë¨²Î¤µ¤ó¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡ª
äªÈþÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤¬¶á¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡£
ÈþÊÝ½ã¤µ¤ó¤È¤Ï²¿²ó·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©
À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤óÎ®ÀÐ¤À¤Ê¡ª¡ª
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
"Æ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°"¤«¤éÇº¤ß²ò·è⁉¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÈþÊÝ½ã ¥³¥á¥ó¥È
Ç¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¡¤Ê¤ó¤«°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÇ½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï ¥É¥¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¤ò»ô¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£1ÏÃ¤º¤Ä¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£¾®¼ê¿Ìé ¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥Ê¡¼¥¹¥¨¥¤¥É¡Ù¤ä¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¤Ê¤É¤Ç²¿¤«¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£¿¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡¢¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤Ìò¤¬¤¢¤ë¡É¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¤È¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤¿¤é¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢Á°ÅÓ¤¢¤ë¼ã¤¤½÷À¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÄì°ÕÃÏ¤Î°¤¤ÃæÇ¯ÃËÀÌò¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¥²¥¹¥È¤æ¤¨¤Ë¸½¾ì¤Î¾ðÊó¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤Ãæ¡¢º£ºî¤¬¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤È¡¢Ç»¤¤ÌÜ¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Î³§ÍÍ¤Î´é¤Ö¤ì¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂêOK¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¢·ë¶É³§ÍÍ¤Þ¤¿¤«¤È¤ª»×¤¤¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ë°ÂÖ¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥¹¥Ã¥¥êÅ¸³«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø