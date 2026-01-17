タレントの関根勤さん（72）が、過去の愛車についてや家族とのエピソードなどを振り返りました。

関根さんは1974年に『ぎんざNOW!』で大学時代にデビュー。その後、『カックラキン大放送!!』、『欽ちゃんのどこまでやるの!』、『森田一義アワー 笑っていいとも!』、『さんまのスーパーからくりTV』など数々のバラエティー番組で活躍してきました。

大学時代は自動車部に所属していたほど車好きだという関根さん。入部した理由について「僕らの若い時って、モテたいモテたいはもうすごかったんですよ。そのアイテムとしては車を持ってるってことが、最強の武器になるんですね。それで18歳の時に免許を取りまして、自分の家にないんですよ、車がね。ところが、自動車部に入れば運転できるだろうっていうんで、それで入ったわけですよ」と明かしました。

■兄に買ってもらった初めての愛車『トヨタ カローラ』（初代モデル）

最初に登場したのは、関根さんが20歳で手に入れた初めての愛車『トヨタ カローラ』（初代モデル）。1966年に1リッタークラスの5人乗り小型セダンとして登場し、トヨタの最も成功したモデルというだけでなく、一足先に発売された『ダットサン』、『サニー1000』とともに、日本へ本格的なモータリゼーションをもたらした1台です。

初めての愛車は7歳上の兄に中古で買ってもらったようで、「タコメーターはスポーツタイプじゃないんで無かったんですよ。それで自動車部の整備担当のタケダってやつにカツ丼おごって“タケダつけてくれ！”って言って。ハンドルの横にタコメーターつけてね。それ回してレッドゾーンまで行くから楽しくてね」と当時を振り返りました。

■浅井企画の社長との思い出「無理やりスカウトされました」

1974年に2台目として購入したのは『トヨタ カローラ』（2代目モデル）。購入理由について「（初代モデルが）壊れちゃったんですよ。タコメーターつけてバンバン回していたから。本当は『カローラレビン』とか『トレノ』が欲しかったのよ、速い方がね。お値段的に全然違うんで･･･」と明かしました。

2代目モデルを購入した1974年には、すでにデビューしていた関根さんは「大学3年で『ぎんざNOW!』っていう番組で5週勝ち抜いて、初代チャンピオンになって、浅井企画の社長に無理やりスカウトされました」と冗談交じりに振り返りました。

また、『トヨタ カローラ』（2代目モデル）に乗っていた頃に彼女ができたそうで、「（彼女は）落語研究会にいて、ちょっと僕が手伝ってその時に知り合って。（その彼女が）今の奥さんです」と関根さんが明かすと、矢作兼さんが「いいパターン。一番好きな言葉」と話し、盛り上がりました。

■娘・麻里との思い出の車『ホンダ アコード』（3代目モデル）

次に登場した愛車は1985年にフルモデルチェンジをした『ホンダ アコード』（3代目モデル）です。3代目モデルは、新たに開発されたエンジンやFF車で世界初となる4輪ダブルウィッシュボーン・サスペンションなど、ホンダ独自の新技術を導入。『第6回日本カー・オブ・ザ・イヤー』を受賞した一台です。

当時、2000ccに憧れていた関根さんは「排ガス規制で規制されてた車に乗ってたから、もう8年半後には全部技術的にクリアできたわけですよ。高出力でも排ガス規制がOKってなってこれ乗った時、3か月間乗るたびに“スゲェ、スゲェ”。8年半のテクノロジーの進化素晴らしい！」と感動したことを懐かしそうに話しました。

さらに、『ホンダ アコード』（3代目モデル）では、娘の関根麻里さんが赤ちゃんの頃に一緒にドライブをしたそうで、「麻里がぐずった時なんか、後ろのチャイルドシートに乗っけて僕が運転すると、揺れで寝るんですね。寝て、駐車場に戻って、私もリクライニング倒して麻里が起きるまで寝てました。抱くとまた起きちゃうから」と麻里さんとの思い出を振り返りました。

■柳沢慎吾に刺激を受けて買った車『BMW 320i』

そして、40歳で初めての外車『BMW 320i』を購入した関根さん。柳沢慎吾さんに刺激を受けて購入したそうで「柳沢慎吾くんが“高速にさ、ピタッとくっつくのよ。シュー”とか（BMWの良さを）言うから、そんなに言うなら（買おうかと）。当時、車と言ったらドイツみたいなのあったじゃん。確かに高速行くと吸い付くのよね」とべた褒め。ところが、「良かったんだけど、ゴルフバッグ入んなかったのよ」と残念そうに話しました。

そして、関根さんは41歳で『ボルボ 940エステート』を購入。ボルボにした理由について「スバルにしようかなと思ってたら、スバルの営業所の横にボルボがあったわけ。妻が“ボルボの方がいいんじゃない？”って言うから、試乗してみたのよ、ボルボ。スッゲェいいのよ！ 主張してこないの！“あなたがのんびりしたいなら、私ものんびりとエンジンを回しますよ”（みたいに）。あと、シートベルト三点式を先に作ったじゃない？」と、ボルボの良さを語りました。

■ずっと憧れていた車『ポルシェ カイエン ターボ』

続いて登場した愛車は『ポルシェ カイエン ターボ』。2002年にポルシェ初のSUVとして発売され、スポーツカーのように走るハイエンドSUVを目指し、フォルクスワーゲンと共同開発することでコストを抑えつつ、ポルシェ独自の性能とブランド価値を保つことに成功しました。

若い頃から『ポルシェ』にずっと憧れていたという関根さんは「930ターボとかさ、サーキットの狼の時代あったじゃない。ポルシェのフォルムが好きで。ところが、（ポルシェが）二人乗りじゃない？ 911だと。年齢が上がってきたら、家族はいるし、犬もいるし、911買えないでしょ！」と話し、「ところが、SUVを出したわけですよ！ もう、“これだ！”と。多分、50歳ぐらいの時ですよ。やっとポルシェ乗れるってね」と、念願がかなった喜びを口にしました。

また、「発売した当時に『ターボ』が一番上だったんですよ」と話した関根さん。「そんなに速くなくてもいいと思ったの。もう一つ下とか、もうノーマルのにしようかなとか思ったんだけど。例えば、一番ベーシックモデルの（車で走っていたら）さ、交差点にファって（他の車が走ってきたら）、“あ、ターボだ”ってパッて見たら、親に買ってもらったような若いお姉ちゃんとか、パパに買ってもらったようなお兄ちゃんが、俺より上のターボ乗ってたら悔しいじゃん。だから、ターボにした」と関根さんらしい理由を明かしました。

■若い頃に乗りたかった車『日産 スカイライン2000GT-R』

最後に登場したのは、若い頃に乗りたいと思っていた『日産 スカイライン2000GT-R』です。“ハコスカ”の愛称で知られる車の3代目モデルで、レーシングタイプのGT-Rを初めて設定し、セダンボディーにプロトタイプレーシングカー『R380』のノウハウを満載した、当時の常識を超えた高性能モデルです。

車が登場すると関根さんは「ボクシングでいうとスーパーチャンピオンですね。カッコいいのよ。このカクカクしててね、目もね。イメージでいうと、映画『切腹』の時の主役の仲代達矢さん」と興奮した様子を見せました。

当時、『ハコスカ』の他にも『ケンメリ』と呼ばれていた『日産 スカイラン』も発売されていましたが、「こっち（ハコスカ）に最初に目がいっちゃってたから、他に目がいかなかったよね。申し訳ないんだけど、ケンとメリーって何だよって感じ。スカイラインと関係ある？ って。これは箱型のスカイラインだからハコスカじゃん。何？ ケンとメリーって」と急に毒づき、笑いを誘いました。

そして、念願の試乗ではエンジンをかけ走り出すと「これがGT-Rの音だ！ スゲェ。これがGT-Rか。速いわ、やっぱり。なんか、いいね。コーナリングもいいな」と興奮気味に話しました。

■関根勤 車は「自分を投影するもの」

最後に“関根勤さんにとって車とは？”と聞かれると「自分を投影するものですね。人によっては“車は恋人選び”っていうじゃん。僕は（自分が）ああなりたいってなってた。だから、ポルシェもカイエンで、荷物も載るし、いざっていう時はスピードも出る。何でもやるタレントですよっていう。自分なんですよ、車って」と、車への思いを語りました。

（1月17日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴』を再構成）