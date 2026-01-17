伊藤英明「大阪にはしょっちゅう来る」フィギュア好きで日本橋にも頻繁に

俳優の伊藤英明（50歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。「大阪にはしょっちゅう来る」と語った。



伊藤は今回、同番組にゲスト出演。関西ローカルの番組ということで、ダウンタウン・浜田雅功が伊藤に「大阪っていうのは、どんな感じですか？ あんまり来ないんですか？」と質問する。



これに伊藤は「いや…大阪しょっちゅう来てて。というのは、妻が大阪出身なんですよ。平野なんですけど。しょっちゅう大阪帰ってきます。よく大阪来るんですよ」と回答。



そして「土地勘的には…まあ好きなお店とか、よく行くところとか」はあると話し、「あと自分、フィギュアとか好きなんで。日本橋はしょっちゅう行きます（笑）」と笑った。