新作キターーッッ！！（喜）【3COINS】便利でおしゃれ♡「カレンダー」

スケジュール管理はアプリやオンラインが主流になっていますが、必要なときにサッと見られる手軽さや使いやすさ抜群のアナログカレンダーも見逃せません！ 今回は、【3COINS（スリーコインズ）】の新作から、共有しやすく繰り返し使えるボードタイプのカレンダーをご紹介します。

1ヵ月の行動をまとめて確認したい人にぴったり

「磁石付きカレンダーメモボード」は、イベントや仕事の予定、記念日やセール情報など、先の予定まで確認できるのが魅力の1ヵ月タイプ。シンプルなデザインで、ビジネスシーンでも重宝しそう。ボードは、アクリル樹脂なので、マスキングテープで自分好みに可愛くアレンジするのもあり！

1日の予定を細かく確認したい人におすすめ

予定の確認はもちろん、TODOリストの管理としても使いやすいのは「磁石付きウィークリーメモボード」。横軸は曜日が書かれていますが、縦軸の使い方は自由。時間管理はもちろん、タスクの優先順位を付けてメモするのも良さそう。

どちらもボードサイズは約縦24 × 横36cmで、お値段は\660（税込）とお手頃。イレーザー付きペンもセットになっているので、買ってすぐ使えるのも嬉しいポイントです。【3COINS】にはバリエーション豊富にカレンダーがそろっています。自分のライフスタイルに合うものに出会えるはず！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N