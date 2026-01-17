全国都道府県対抗男子駅伝は18日号砲

全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われる。17日はオーダーが発表され、箱根駅伝の山上り5区で驚異の区間新をマークして青学大を総合優勝に導いた岡山の黒田朝日は3区（8.5キロ）にエントリー。同じ区間を走る大ベテランにも注目が集まっている。

2日の箱根5区激走から16日。黒田が再びタスキをつなぐ。18日号砲の全国都道府県対抗男子駅伝では、岡山の3区を託された。

3区には箱根4区で区間記録にあと1秒と迫る力走を見せた早稲田大の鈴木琉胤（千葉）も登場するが、40歳の大ベテランもこの区間を駆ける。

中央大時代に箱根駅伝で活躍し、ひらまつ病院所属で現役を続ける上野裕一郎（佐賀）だ。オーダー表で上野の名前を発見したX上のファンからは「都道府県男子駅伝、今年も上野裕一郎さん出るんすかw」「個人的に3区上野さんに区間賞をとってもらいたい」などの声が上がった。

今大会は18日午後0時30分号砲。現在、長野が新型コロナウイルスの影響で2度の中止を挟んで4連覇中となっている。



（THE ANSWER編集部）