´Øº¬¶Ð¡¡¡È¥é¥Ó¥Ã¥È´Øº¬¡É¤«¤é¤Î²þÌ¾¤Ï½ÅÄÃ¤Î°ì¸À¤«¤é¡Ö¸å¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬¶Ð¡Ê72¡Ë¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò¡×¡ÊÅÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢»Õ¾¢¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãë¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤®¤ó¤¶NOW¡ª¡×¤ÎÁÇ¿Í´ë²è¤«¤é¾¡¤ÁÈ´¤¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´Øº¬¡£³èÆ°³«»ÏÅö½é¤Ï¡È¥é¥Ó¥Ã¥È´Øº¬¡É¤Î·ÝÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤«¤é¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡È¤ªÁ°¤Î¾Ð¤¤¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¤ª¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤òÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¡£¡Ö¡È¶Ö¤É¤³¡Ê¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡ª¡©¡Ù¡Ë¤Ë¡¢¥é¥Ó¥Ã¥È´Øº¬¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢¶Ö¤É¤³¤À¤±´Øº¬¶Ð¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¡£´Øº¬¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¶Ö¤É¤³¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¸ÂÄê¤Ç¤Î²þÌ¾¤ò²÷Âú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¯¸À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ï´Øº¬¤Î»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¼ÒÄ¹¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ê¤é¡¢Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¹¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£Á´¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¡£¡È´Øº¬¶Ð¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¸å¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ö¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤â¡È¡Ê´Øº¬¤Î¾Ð¤¤¤Ï¡ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£