小手伸也、“底意地の悪い中年男性”役「精いっぱい上白石さんに悪態をついております」【コメント全文】
俳優の小手伸也が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第3話から出演する。上白石の“両親”役を演じる。
【場面写真】ラッコを前に熱弁！変人動物学者を演じる生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
小手は、超クセ者カメラマン・喜多島正臣を演じる。一流芸能人の撮影を数多く手がけてきた業界屈指の大御所で、編集長・藤崎（小雪）から撮影依頼を任された一葉に対し、厳しい態度で接する。プレッシャーの中で、一葉はどう向き合うのか。
【コメント全文】
■小手伸也（喜多島正臣役）
『となりのナースエイド』や『なんで私が神説教』などで何かとお世話になっている藤森プロデューサーから、“どうしてもやってほしい役がある”とオファーをいただき、そこまでおっしゃるのでしたらとお引き受けしたら、案の定、前途ある若い女性に立ちはだかる底意地の悪い中年男性役でした（笑）。
ただゲストゆえに現場の情報がほぼない中、今作がコメディであるという説明と、濃い目なレギュラー陣の皆さまの顔ぶれだけで、何となくやりたい放題OKな空気を感じてしまい（笑）、結局皆さままたかとお思いの仕上がり具合になっているかもしれませんが、精いっぱい上白石さんに悪態をついておりますので、ご期待通りのスッキリ展開をお楽しみいただけたら幸いです！
【場面写真】ラッコを前に熱弁！変人動物学者を演じる生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
【コメント全文】
■小手伸也（喜多島正臣役）
『となりのナースエイド』や『なんで私が神説教』などで何かとお世話になっている藤森プロデューサーから、“どうしてもやってほしい役がある”とオファーをいただき、そこまでおっしゃるのでしたらとお引き受けしたら、案の定、前途ある若い女性に立ちはだかる底意地の悪い中年男性役でした（笑）。
ただゲストゆえに現場の情報がほぼない中、今作がコメディであるという説明と、濃い目なレギュラー陣の皆さまの顔ぶれだけで、何となくやりたい放題OKな空気を感じてしまい（笑）、結局皆さままたかとお思いの仕上がり具合になっているかもしれませんが、精いっぱい上白石さんに悪態をついておりますので、ご期待通りのスッキリ展開をお楽しみいただけたら幸いです！