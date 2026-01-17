大学入学共通テストが１７日、全国６５０会場で始まった。

志願者数は４９万６２３７人。試験は２日間の日程で行われ、初日は地理歴史・公民、国語、外国語の各教科の試験があり、受験者が最も多い外国語は４５万６３８６人が受けた。１８日は理科、数学、情報の試験が実施される。

今回は現行の学習指導要領に対応した２回目のテストとなり、難化も予想されていたが、ベネッセコーポレーションの日山敦司・教育情報センター長は「初日は難易度としては前年並みだった」と話す。

「歴史総合、世界史探究」の科目では、名作漫画「ベルサイユのばら」が登場し、題材となっているフランス革命に関する内容を答えさせる問題が出た。東京都文京区の東京大で試験を受けた都立高校３年生の女子生徒（１８）は「『ベルばら』のアニメを見たことがありラッキーと思った。何が入試に役立つか分からないと感じた」と振り返った。

「歴史総合、日本史探究」では、１７日で発生から３１年となった阪神大震災と、東日本大震災が起きた年を問う設問もあった。また、石橋湛山内閣の発足や、１９５０年代の政党について読売新聞に掲載された風刺漫画が資料として使われた。

国語は前回に続いて大問が一つ多く、インタビュー記事や絵本の抜粋などの資料をもとに、表現の修正や特徴などを考えさせる問題が出た。東京都目黒区の東京科学大で受験した神奈川県の私立高３年の男子生徒（１８）は「絵本の一部が使われた出題は戸惑った」と語った。