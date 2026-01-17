2025年、芸能界に復帰した俳優の成宮寛貴さん（43）にインタビュー。再スタートを切った現在の心境や、8年という休止期間の中で気づいたある思いについて語ってくれました。

2000年に俳優デビューした成宮さん。これまで『ごくせん』や『金田一少年の事件簿』など数々の作品で活躍してきました。しかし、2016年に芸能界を引退。その後は海外を拠点にアート活動などを行っていました。

復帰した成宮さんは現在、宮本亞門さん（68）演出の舞台『サド侯爵夫人』（2月18日まで上演）に挑戦しています。18世紀フランスを舞台に、サド侯爵を巡る6人の女性たちの欲望や葛藤を描く物語。6人の女性を男性キャストが演じます。成宮さんはサド侯爵を待ち続ける妻・ルネを演じます。

■演技は「“良いことも悪いこと”もすべていかせる」

ーー久しぶりに観客を前にしての演技ですがお気持ちはいかがですか？

緊張します（笑）緊張しますよ。8年って“あっそんなにたったんだ…”という感じですけど、8年間も待っていてくれた方々に、感動を与えられるような現場になるといいなと思っています。そうですね…。『待っててよかった』と思ってもらいたいし…。この舞台を見られてよかったって思ってもらいたいです。

ーー芸能界からの引退後は何をされていましたか？

俳優を辞めてそれしかやってこなかったので、“それをしない時間に慣れる”ということだったり、“新しく何かを始めていくこと”を、探し続ける旅みたいな感じだったのかな…。いろいろな仕事をやって、洋服を作ったり、ジュエリーを作ったり、絵を描いてみたり、いろんなことをしたんですけど、結局は“表現することが好きなんだな”ということに気づかされる8年間だったのかなって今振り返って思います。やっぱり“お芝居が好きなんだな”っていうところに戻ってきたという感じがします。

ーー一度離れて感じた演技への思いはどんなものですか？

自分が経験した“良いことも悪いこと”も、すべて生かせる仕事が俳優だなと思っていて、嫌なことは嫌なことで終わってしまうんですけど、大変なことだって。その全てを肥やしにして、それをクリエーティブな仕事にできるってことってすごくハッピーエンディングですよね。なので自分の中で経験を役に投影したりするので…。

■“扉を開けるのに助けてくれる” 人生の重要な場面で現れる運命の人

25年前、俳優デビューとなったのが、宮本さんの作品だった成宮さん。25年ぶりにタッグを組むことになったことに不思議な縁を感じているといいます。

ーー今回の舞台へ出演することになった経緯を教えてください。

そろそろ俳優に復帰しようと決めた時に、たまたま海に行って、ジャズを聞く会がビーチであって、そこに行ったら亞門さんが偶然いたんですよ。亞門さんに、“僕、俳優に戻ることになりました”と報告をしたら、「じゃあ、一緒にまた仕事をしましょう」という話になって、今回の舞台の出演が決まりました。

僕的には、新しい扉を開かないといけない時に、必ずターニングポイントに、“その扉を開けるのに助けてくれる人”が、僕の人生にはいてくれてるような気がして、今回はそのターニングポイントになるんだなと、亞門さんとお仕事をすることで感じたんですよね。これは運命なんだろうなと思って、こんな大変な作品に参加することにしてしまいました。もう何回も（オファーを）“あ〜断ればよかった”って何回も思いました（笑）

ーー長い休止期間を経て、演技についてブランクを感じることはありましたか？

最初はドラマで復帰したんですけど、体もしぼって出演したつもりがカメラに映ってみると、もう少ししぼらないとダメだなっていうその感覚自体がズレていて。（今回の舞台では）細かくセリフ一つ一つを大切にしていくことをもう一度、思い出させられるお稽古で、一つ一つを大切にしていかないと伝わっていかないんですね。そういうのを思い出しながらお芝居をしているんですけど、思い出すのが先か、思い出さずに終わるのか。そういうギリギリのところを最初は行き来してました。

ーー観客を引きつけるために、成宮さんが心がけていることはありますか？

“まばたきをする”と、見ている人の気持ちが一回ストップしちゃうみたいな。ここは“まばたきせず”にとか、そういうコツみたいなのがあるんですよね。

■今後について「楽しく仕事がしたい」

ーー今後についてや目標を教えてください。

楽しく仕事がしたいかな。“今、お芝居したらどんな感じになるんだろう”っていう、自分に期待をして俳優に復帰したので、その気持ちを大切にして、仕事をしていきたいと思っている。

目標は…秘密です。全部言わなくてもいいかな。そういう“ミステリアス”なところも残しておきたい（笑）