尾美としのり、再び上白石萌歌の父役「萌歌さんは素敵な大人の俳優になったなぁ」 母役は美保純【コメント全文】
俳優の尾美としのりと美保純が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第3話から出演する。上白石の“両親”役を演じる。
【場面写真】ラッコを前に熱弁！変人動物学者を演じる生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
尾美が演じるのは、主人公・一葉の父・柴田吾郎。福島県でキャベツ農家を営み、長年仕事一筋で生きてきた実直な人物であり、不器用ながらも娘たちを思う父親としての姿が、一葉の原点を浮かび上がらせる。
美保が演じるのは、一葉の母・柴田真紀。明るく社交的で、東京で働く一葉と、実家で暮らす長女・一花（筧美和子）を温かく見守っている。正反対な性格の夫・吾郎と支え合いながら、家族を守ってきた母親役を演じる。
【コメント全文】
■尾美としのり（柴田吾郎役）
お話をいただいて、上白石萌歌さんと十数年ぶりの親子！生田斗真さんとは1年間同じ作品に出ていたけど、一度も会えなかった！これは出演させてもらおう！寒さと方言に苦しみながら…萌歌さんは素敵な大人の俳優になったなぁ！筧美和子さんは地元が近いんだなぁ。美保純さんとは何回結婚したんだろう？生田斗真さんさすがだな!!なんてことを思いながらの楽しい撮影現場でした。
“動物の求愛行動”から悩み解決って面白いです！ぜひたくさんの方に観ていただきたいですね。
■美保純（柴田真紀役）
猫が人間のような動きをすると、なんか愛する気持ちがあがります。人間は進化することは、本能をいただいていること。このドラマはドキっとさせてくれますね。オカメインコを飼いたくなるドラマです。1話ずつ新しい発見があって楽しみですね！
