¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£±£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Éü³è¤¹¤ëÌ¾ÊªÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Çµ¯¤¤¿à¥É¥¿¥Ð¥¿á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö¡Ø¹ÔÎó¡Ê¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ë¡Ù¤¬ÆÃÈÖ¤ÇÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È·ãÇò¡£º£·î£²£°ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢ÅìÌî¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤áÀèÆü¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷»þ¤Î´ë²è¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢³Ø¹»·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸½ÃÏ¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¤È¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤¬·ã²½¤·¤¿¤¿¤áÃæ»ß¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷ÆüÄ¾¸å¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ç¤¢¤ëËÌÂ¼À²ÃËÊÛ¸î»Î¤¬ÉáÄÌ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¹õÅÉ¤ê¡ÊÊÔ½¸¤Ç¾Ã¤µ¤ì¤ë¡Ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥²¥¹¥È¤Ë£Í¡½£±ÇÆ¼Ô¤Î¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¢¸À¤¦¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÇúÃÆÈ¯¸À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹ðÇò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ø¼Â¤Ï¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£¡Ø¤¨¤¨¡¼¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢£²»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ä¤«¤éµÙ·ÆÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØµÈËÜ¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¡Ê¸À¤¦¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡Ä¡£¸À¤¦»þ´ü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ë¡£¹µ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¨¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼¡¡¹¤È´ë²è¤¬ÊüÁ÷¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜ¿Í¤é¤Ï¡¢²¿¤«ÄÞ¤¢¤È»Ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡Ä¡£¤Þ¤¢µÈËÜ¤È¤Í¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¨¤ë¤«¡ÊÊüÁ÷¤Ç¤¤ë¤«¡Ë¸À¤¨¤Ø¤ó¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤·¡£¤À¤«¤é¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÌÂ¼ÀèÀ¸¤Ï±Ç¤ì¤Ø¤ó¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤ì¤Ø¤ó¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¥Àá¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÌÜ¶Ì´ë²è¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¨¤¨¤ó¤«¤Ê¡Ä¡£¤Ê¤¼¤«£³£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡¢À¤´ÖÁû¤¬¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤Æ¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñº£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Ê¥¢¥«¥ó¤«¤é¡¢¥²¥¹¥È¤â¼ã¤¤¿ÍÂ¿¤¤¤ó¤¹¤è¡£¤Û¤Ü¤½¤Î»ö·ïÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡¢²¶¤ÈËÌÂ¼ÀèÀ¸¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ËÌÂ¼ÀèÀ¸¤Ë¿¶¤í¤¦»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¿Í¡¢¹õÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤·¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£