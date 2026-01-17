初対面から20数年…伊藤英明「こんなに経っちゃいました」ついに浜田雅功と初共演
俳優の伊藤英明（50歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。プライベートで会ってから20数年、ついにダウンタウン・浜田雅功（62歳）と初共演を果たした。
伊藤は今回、同番組にゲスト出演。その冒頭、浜田と対面した伊藤は「うれしい！お久しぶりです！」と挨拶する。
浜田が「えっ、最初に会うたん、覚えてる？」とたずねると、伊藤は「覚えてます。もう20年以上前なんですけど、スポーツジムのロッカー室で」と答え、浜田は「そう！そうや。覚えてるよ！」とコメント。伊藤は「覚えててくれてるんですか？ うれしい！ 浜ちゃん！」と浜田を抱きしめた。
浜田によると、そのときは面識がなかったそうで、伊藤は「そうなんですよ。僕の仲の良い、浜田さんも仲の良い加藤晴彦っていたじゃないですか。そのとき食事を誘われたことあるんです。浜田さんと一緒に、って。だけど自力でどうしても会いたくて（笑）」と笑う。
浜田は「あのとき…ニット帽かぶってて…」と話し、伊藤は「浜田さんが着替え終えられて、帰られるときに、声掛けていいのかな…と思ったんですけど、『おはようございます！』って言ったら、浜田さんが『おう！またな！』って言ってくれたんですよ。あの世田谷の…覚えてくれてるんですか。めっちゃ嬉しい」と喜んだ。
そして浜田は「それっきりやったもん、会うことなかったから」と、今回が20数年ぶりの“再会”だといい、伊藤は「もう自力でなんとかお会いしたくて。こんなに経っちゃいましたけど。めっちゃめちゃ嬉しい。ご一緒できることを本当楽しみにしてました」と語った。
伊藤は今回、同番組にゲスト出演。その冒頭、浜田と対面した伊藤は「うれしい！お久しぶりです！」と挨拶する。
浜田が「えっ、最初に会うたん、覚えてる？」とたずねると、伊藤は「覚えてます。もう20年以上前なんですけど、スポーツジムのロッカー室で」と答え、浜田は「そう！そうや。覚えてるよ！」とコメント。伊藤は「覚えててくれてるんですか？ うれしい！ 浜ちゃん！」と浜田を抱きしめた。
浜田は「あのとき…ニット帽かぶってて…」と話し、伊藤は「浜田さんが着替え終えられて、帰られるときに、声掛けていいのかな…と思ったんですけど、『おはようございます！』って言ったら、浜田さんが『おう！またな！』って言ってくれたんですよ。あの世田谷の…覚えてくれてるんですか。めっちゃ嬉しい」と喜んだ。
そして浜田は「それっきりやったもん、会うことなかったから」と、今回が20数年ぶりの“再会”だといい、伊藤は「もう自力でなんとかお会いしたくて。こんなに経っちゃいましたけど。めっちゃめちゃ嬉しい。ご一緒できることを本当楽しみにしてました」と語った。