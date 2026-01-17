元オリックス外野手で、カージナルスとフィリーズで2度世界一を経験している田口壮氏と、スポニチの「大谷翔平担当」の柳原直之記者によるトークイベントが1月25日に開催される。

「ドジャース世界一の『裏側』全告白＆WBC、2026年シーズン徹底予習」と題し、25日午後4時から大阪市北区の「うめだMホール」で行われる。

トークショーは約1時間で、その後に柳原記者との交流会などが行われる。参加費は3000円（税込み）。

ドジャースが世界一連覇を果たした昨年のワールドシリーズ。田口氏はNHK解説者として全試合を現地で解説。柳原記者ももちろん現地取材した。イベントでは、世界一連覇の裏側にあった「ここだけの話」を披露する。

さらに侍ジャパンが連覇を目指す3月のWBCや、来たる大リーグのシーズンを徹底予習。田口氏と柳原記者がトークライブを繰り広げる。

2人は関西学院大の先輩、後輩（柳原記者は準硬式野球部出身）。また、こちらも関西学院大出身の読売テレビ・立田恭三アナウンサーが司会を務める。

詳細はウェブサイト「スポニチプラスα」で。