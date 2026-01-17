Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

筆者はPC作業だけでなくノートを書くこともあるのでデスクライトは必須。かつ、自宅ではMacBookをクラムシェルで使うため、インカメラが使えないのがネックでした。

今はiPhoneのカメラで対応していますがWeb会議のたびにセットするのが正直面倒だったところ、照明とカメラを合体させた「PLUSDEN 2in1モニターライト」が課題を解決してくれました。

外部モニターを愛用している人には役立つ製品だと感じたので、皆さんにも使用レポートをお届けします。

モニターに置くだけ

こちらが「PLUSDEN 2in1モニターライト」。形状は一般的なモニターライトと同じで横長のバー形状。パッと見はいつものやつなんですが、よく見ると……。

中央にはカメラが鎮座しています。

MacBook本体やハブからUSB-Cケーブル1本で接続できるので、配線もごちゃつきにくいのがいいですね。デスクをスッキリさせたい筆者には助かるポイントでした。

外部モニターの形状は様々ですが、上部の厚みが8〜30mmのモニターに対応。突起を引っ掛け、後ろの支えを調整すればOKです。湾曲モニターにも対応しますがカーブがきついと不安定になる場合もあるのでその点にはご注意を。

操作はシンプル

照明の操作は直感的で難しい点は一切ありません。電源マークでON/OFFや照度の調整ができ、左側のボタンでは暖色・寒色・中間色の3パターンから調光可能です。

手元は明るく、目には優しく

照らしたい範囲や角度調整によっても変わりますが、きちんとセットすれば目には直接光源が見えないのがいいですね。

デスクトップの明るさもご覧のとおり。手書きで文章を書いたり読書するのにも十分な光量でした。

解像度や写りは必要十分

最後はWEBカメラの画質を筆者のMacbook Pro（M5）と比較してみたのがこちら。

ビデオ会議のキャプチャは通信状態で劣化もあるので参考までにですが、フルHDカメラの画質は必要十分でした。特性的には「PLUSDEN 2in1モニターライト」の方が広角かつ寒色系ですね。

ノートPCのインカメラだと覗き込むような姿勢になるところ、モニター設置だと目線も上がって姿勢が良くなるのが筆者的には大きなメリットだと感じました。

総じて外部モニター派には便利なガジェットだと感じたので、気になった人はぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください。

Source: machi-ya

本記事制作にあたりPLUSDENより製品貸与を受けております。