今後の転職の目的は？　3位「より良い職場環境」、2位「希望に合った仕事内容」、1位は？　「Job総研」調査

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年12月15日、352人の社会人男女を対象に実施した「2025年 転職と年収に関する実態調査」の結果を発表した。

転職経験者の転職理由...最多は「仕事内容を変えるため」

調査では、今後転職する際の目的を聞くと、最多は「年収を上げる」で46.9％だった。次いで「希望に合った仕事内容にする」が41.8％、「より良い職場環境ではたらく」が21.6％となった。

また、転職経験があると回答した262人に、過去の主な転職理由を聞くと、最多は「仕事内容を変えるため」で43.1％だった。次いで「より良い環境ではたらくため」が42.0％、「年収を上げるため」が27.1％となった。

調査は2025年11月26日〜12月1日にインターネットで行われ、対象者は現在就業中のJobQ Town（ジョブキュータウン）登録者。20〜50代の男女を対象とし、有効回答数は352人。