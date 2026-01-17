米プロフットボールNFLの晴れ舞台を夢見て、九州から飛び立つチアリーダーがいる。長崎県諫早市出身で、福岡市を拠点に活動してきた橋詰愛さん（26）。4月に渡米し、合格率5％以下ともいわれるNFL「マイアミ・ドルフィンズ」のチアリーダーの審査を受ける予定だ。アメリカンフットボールがあまり盛んではない九州出身者が合格すれば極めて異例で「私が合格し、道筋をつくれたら」とフロンティア精神を抱いて海を渡る。

インタビューに応じる橋詰さん

中学までバレーボールをしていた橋詰さんは長崎・創成館高に入学した際、チアリーディング部に勧誘されて興味本位で始めた。1年生だった2015年には夏の甲子園に出場した野球部の応援でアルプススタンドへ。「チアはパフォーマンスを通して観客の皆さんに笑顔や元気を与える立場だけど、逆に観客の盛り上がりを見た時にこちらも感動をいただく。甲子園はその会場の一体感がすごかった」と魅了された。

高校卒業後にチアから離れても「みんなで盛り上がれる何かをしたい」と心に引っかかっていた。フランスの地方都市に留学すると「小さい街の人たちが毎日を幸せそうに暮らしていた。地元の長崎で地域活性化に携わりたい」と一念発起。2022年から3年間、福岡を拠点とする社会人アメリカンフットボール「福岡SUNS」のチアリーダーズに在籍し、24年からは福岡のプロチアリーダーチーム「グロリアス・チアリーダーズ」に所属しながら、ラグビー・リーグワン3部の「ルリーロ福岡」などでも活動した。

ラグビーのリーグワン、ルリーロ福岡のチアリーディングを務めた橋詰さん（ルリーロ福岡提供）

福岡SUNSで活動していた時に「アメリカのアメフトってどんな感じだろう」と映像を確認するうちに、本場のすごさを実感。「グロリアス・チアリーダーズ」を設立した元NFLチアリーダー、曽我小百合さんから髪のなびかせ方や首の回す角度まで意識する本場アメリカの技術を学ぶうちに「最高峰の舞台で活動したい」という気持ちが固まった。「ダンスのしなやかさ、柔らかい動きは得意」と橋詰さん。中学時代、手首の使い方をほめられたバレーボールの経験も生きている。

チアリーディングのポーズをとる橋詰さん

審査はダンスだけでなくウオーキングや英語での面接、その場で振り付けを覚えて踊る即興性が問われる選考もある。昨季の正規メンバーも一緒に受験するハイレベルな争いだ。3月末までは東京都内でレッスンを受け、地力を積み上げる予定。「曽我さんからは『最後はやっぱり根性』と言われたのが印象に残っている。根性は私にもある」と自分を信じ、夢舞台に向かう。（末継智章）