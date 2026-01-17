松本まりかが主演するテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦（おんな）」（金曜、後９・００）が１６日、スタートした。元科捜研のエースで現在は家事に育児に奮闘する専業主婦・吉岡詩織（松本）が、新米刑事の夫・道彦（横山裕）と５歳の息子・亮介（佐藤大空）とともに、一家総動員で事件解決に挑んでいくドラマ。

詩織が出産後初めてかつての職場、科捜研を訪れた際、「さくらちゃ〜〜ん！」「来たな〜！天才少年！」と温かく出迎えたバリキャリ女性。詩織の同期で、科捜研化学係の北村さくらで、髪を一つに束ねた三つ編みで、サバサバとしたキャラ。登場シーンでは一瞬、中嶋朋子っぽい雰囲気も感じさせたが、実はＳＰＥＥＤ・島袋寛子（４１）だった。歌声の高音とは真逆の、低音のクールな話し方で、一瞬『誰？！』と思った人も多かったよう。

ＳＮＳ上では「全然気づかなかったんだけど島袋寛子出てる！」「最初は違う人かと思いました」「ＳＰＥＥＤの島袋寛子さん出てるのびっくり！！」「島袋寛子ってもっと声高くなかったっけ？なんか低くなった」「あら！」「久しぶりっ！」「今は女優」など驚きの声が続々とあがっている。