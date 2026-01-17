文化放送で放送中の『私立恵比寿中学 放送部』（毎週水曜日 午後9時00分～9時30分）は、1月17日（土）に東京・よみうりランド オーロラスペースにて、番組イベント「私立恵比寿中学 放送部 公開収録」を開催した。

当番組は、2013年4月に放送を開始した13年以上続くグループ最長の冠レギュラー番組。通常放送では“放送部長”（＝メインMC）の真山りかを中心にメンバー3人でのトークをお届けしているが、年に一度、メンバー全員が大集合する公開収録イベントを行うのが恒例行事となっている。11回目の開催となる今回は、抽選で当選した約1000人（2公演合計）のリスナーが会場に集結。歌にトーク、新企画も満載の、この日限りのスペシャルイベントをお届けした。

オープニングは、えびちゅうが名曲をカバーして歌う名物企画「歌声喫茶スペシャルメドレー」でメンバーが登場。番組初期から続く、グループの人気曲「梅」のフレーズに合わせて俳句を詠むコーナー「エビ俳句」では、それぞれの「2026年の抱負」を発表した。

真山りか「思い出を 放置せずに 即上げたい」

安本彩花「高々と 白馬のように ヒヒーン。」

中山莉子「ドンドンドン バタン×4 シュッシュッシュッ」

桜木心菜「今年はね 三かわむけた 心菜です」

小久保柚乃「とりあえず いろいろ全て がんばろう」

風見和香「かけぬけろ！ でも!! スピード管理も 忘れずに」

桜井えま「あ！あああ あれはもしや えまちゃんじゃん」

仲村悠菜「インスタも 忘れませんよ Xも!!!」

続いて、今回の目玉企画「第1回 えびちゅうディベート最強・最弱クイーン決定戦」を実施。これはメンバー8人がトーナメント形式でディベート対決するもので、勝敗は放送部員（＝番組リスナー）の拍手の大きさで決定した。

「夏に食べるアイスがおいしい」と主張する風見和香と、「冬に食べるアイスがおいしい」と主張する仲村悠菜による対決では、ラップバトルさながらの距離の近さで、両者一歩も譲らない白熱の展開に。

ディベートが苦手そうな桜井えまと、ディベートの強さに定評がある真山りかによる対決では、見守っていたメンバーから「（真山が）冷静だったね！（笑）」と声があがり、真山自身も「（桜井を）泣かさなくて良かったです」と安堵の表情を見せ、会場からは笑いが巻き起こるなど、見応えのある戦いを繰り広げた。

そのほか、会場の放送部員参加型のコーナーや、メンバーがアドリブ企画に挑戦する「私立恵比寿中学演劇部」などを実施し、大盛況で幕を閉じた。なお、今回の公開収録の模様は、1月21日（水）より数週間にわたり番組内でオンエア予定。気になるディベート対決の勝敗も、オンエアで楽しむことができる。

▼『私立恵比寿中学 放送部』radikoタイムフリーはこちら

https://www.joqr.co.jp/timefree/1879/ebichu/

【イベント概要】

■イベント名： 「私立恵比寿中学 放送部 公開収録」

■開催日時： 2026年1月17日（土）

第1部：開場 13：00 開演 14：00／第2部：開場 16：00 開演 17：00

■会場： よみうりランド オーロラスペース（東京都稲城市矢野口4015-1）

■出演： 私立恵比寿中学

（真山りか、安本彩花、中山莉子、桜木心菜、小久保柚乃、風見和香、桜井えま、仲村悠菜）

【番組概要】

■番組名： 『私立恵比寿中学 放送部』

■放送日時： 毎週水曜日 午後9時00分～9時30分

■出演： 私立恵比寿中学

■メールアドレス： ebichu@joqr.net

■番組X： @ebichu_housoubu

■推奨ハッシュタグ： #えびちゅう放送部