◆ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の本戦が行われ、北京五輪代表の中村直幹（フライングラボラトリー）が１回目１３４メートル、２回目１３２・５メートルの２６３・６点でキャリアハイの２位。３位の二階堂蓮（日本ビール）とともに表彰台に上がった。一方、ミラノ・コルティナ五輪の４枠目確保の鍵を握る小林朔太郎（雪印メグミルク）は２８位。大幅にポイントを積み上げることはできなかった。

スキージャンプは、各国最大で男女各４人が五輪に出場できる。最大４枠を確保するには五輪ランキング「２５位以内」に同国から４人以上がランクインする必要があるが、現状で日本男子は小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂、中村の３人のみ。小林朔は２５位に４６点差の２８位でこの日の試合を迎えていた。地元Ｗ杯１戦目で３ポイントを加算したが、順位は変わらず２８位。２５位まで４５ポイント差と依然として開きがある。

枠の配分決定まで、残された試合は１８日の１戦のみ。４枠目を奪取するには４５ポイントを得る５位以上に小林朔が入るのが絶対条件で「立場的には後がないので、やるしかないと思って飛んでいる。最後まであがきたい」と話した。