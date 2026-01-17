【ブンデスリーガ】ブレーメン 3−3 フランクフルト（日本時間1月17日／ヴェーザーシュタディオン）

【映像】堂安が「高精度クロス」で菅原を無力化

電光石火の得点だった。MF堂安律の精度の高いクロスが起点となり、フランクフルトが開始50秒で先制に成功している。

日本時間1月17日のブンデスリーガ第18節で、フランクフルトはアウェーでブレーメンと対戦。堂安は4-2-3-1システムの右ウイングで先発出場した。

すると、キックオフから1分も経過していない50秒あまりでスコアが動く。リスタートから左SBのアルトゥール・テアテが右サイドの堂安に対角のフィードを送ると、これを日本代表MFは冷静にコントロール。右SBのラスムス・クリステンセンが大外を回ったことで、相手のマークも分散された。

顔を上げた堂安は、カットインの動きからファーサイドのMFナサニエル・ブラウンにゴールから離れるような軌道のファークロスを供給。ボールの伸びが予想外だったのか、ブレーメンDFの菅原由勢はクロスをかぶってしまい、ボックス内でブラウンが頭で中央に折り返す。

これを今冬にノッティンガム・フォレストから加入したFWアルノー・カリムエンドが、右足のアウトでシュート。ニアサイドに寄っていたGK長田澪の逆を突く形でファーサイドに流し込み、フランス人FWの移籍後初ゴールでフランクフルトが先制に成功した。

「菅原の裏を取った」の反響も

堂安のプレアシストはSNSでも話題を集め、ファンからも「堂安のクロスの精度はワールドクラス、細かいステップからピンポイント」「うまいなー」「ファークロス精度いかつ」「さすが！」「菅原の裏を取った」「堂安先輩すごい」など称賛のコメントが出ている。

その後、ブレーメンが29分に菅原のラストパスが起点となって同点に追いつくと、後半は両チームともゴールラッシュに。試合は3ー3の派手な打ち合いとなった。なお、堂安は83分までプレーしている。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

