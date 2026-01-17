元カレとは二度と会いたくないという人と、もう一度会ってみたいと思う人にはっきり分かれると思います。後者の人の場合、元カレと再会したら運命を感じてしまうようで……？ 元カレと再会して運命を感じたのに一瞬で玉砕した話をご紹介いたします。

元カレには婚約者がいた

「友人の結婚式の二次会に参加したら、元カレと再会しました。共通の知人の結婚式だからもしかしたら……と思ってはいたけど、まさか本当に会えるとは思わなくてテンションが上がってしまいました。元カレとは別れてしまったものの、顔がとにかくタイプで別れてからも思い出してしまうほど、わたしの中では特別な存在。こうして再会したのもきっとなにかの縁だと思い、連絡先を聞こうとしたら……。一人の女性が現れ、元カレの横にピタッと寄り添って『はじめまして』『彼の婚約者です』と言われ、淡い期待が一瞬にして消え去りましたね。元カレはこの人ともうすぐ結婚するみたいで、私の入る隙なんて1ミリもありませんでした」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 元カレと再会したら「あわよくば……」と期待してしまう気持ちはわからなくもないですよね。ただ現実を突きつけられると、2度目の失恋をした気分になるでしょう。

