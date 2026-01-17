俳優の山田裕貴さん（35）が15日、マーベルの人気シリーズ『アベンジャーズ』のアンバサダーに就任。マーベル愛をさく裂させました。

山田さんが登場したのは1月16日、『ヒーローの日』を記念して行われた映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』（12月18日公開予定）のPRイベント。

『アベンジャーズ』をはじめ、マーベルシリーズが大好きだという山田さんは、ドクター・ストレンジをイメージした衣装で登場し、「『ドゥームズデイ』の誰かの声優やるわけでもありません。オタクのままここに立たせてもらってます」とコメント。

また、アンバサダーとしてやりたいことがあるそうで、「芸能界にもたくさんマーベル好きの方がいらっしゃると思うので、そのみんなをアッセンブル（集結）させて、“アンバサダーズ”みたいなのを作れたらいいなと。僕が一人一人ヒーローを集めていくみたいな。そんなことができたらいいなと思っています」と、熱く語りました。

その後、ステージにアイアンマンが登場し、英語で「日本に戻ってこられて本当に最高だ」と挨拶すると、山田さんは興奮のあまりかすれ声になりながら「サンキュー アイアンマン」とひと言。司会者から「言葉になってませんよ」とツッコまれると、山田さんは「オーマイガー」と、思わず英語でリアクション。大好きなヒーローの登場に感激した様子を見せました。

（1月16日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）