[1.17 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá](¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)

¢¨22:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï

DF 8 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç

DF 17 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª

DF 18 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹

DF 24 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó

MF 5 ¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à

MF 6 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬

MF 14 ¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë

FW 7 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë

FW 10 ¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú

FW 16 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢

¹µ¤¨

GK 26 ¥Õ¥é¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹

GK 43 Sergio Mestre

DF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë

DF 4 ¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥Ð

DF 20 ¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢

DF 35 David Jiménez

MF 15 ¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë

MF 19 ¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹

MF 28 Cestero

MF 38 César Palacios

FW 30 ¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î

FW 46 Ávaro Leiva

´ÆÆÄ

¥¢¥ë¥Ð¥í ¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢ ¥³¥«

[¥ì¥Ð¥ó¥Æ]

ÀèÈ¯

GK 13 ¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó

DF 3 ¥¢¥é¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥È¥¥¡¼¥í

DF 4 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ

DF 22 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥È¥ê¥¢¥ó

DF 23 ¥Þ¥Ì¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹

MF 9 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥í¥á¥í

MF 10 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹

MF 12 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Ù¥ó¥»¥É¡¼¥ë

MF 24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹

MF 26 Kareem Tunde

FW 21 ¥¨¥¿¡¦¥¨¥è¥ó¥°

¹µ¤¨

GK 1 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹

GK 32 Álex Primo

DF 28 M. Krug

DF 29 Nacho Pérez

MF 8 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£

MF 14 ¥æ¡¼¥´¡¦¥é¥°¥Ù

MF 16 ¥±¥ë¥Ó¥ó¡¦¥¢¥ê¥¢¡¼¥¬

FW 11 ¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥â¥é¥ì¥¹

FW 15 ¥´¥É¥¥¥¤¥ó¡¦¥³¥ä¥ê¥Ý¥¦

FW 18 ¥¤¥±¥ë¡¦¥í¥µ¥À

FW 19 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¨¥¹¥Ô

FW 27 Paco Cortés

´ÆÆÄ

Luís Manuel Ferreira de Castro

