兄はW杯戦士…元ミス・インターナショナル日本代表の美女が柿谷曜一朗氏との2ショット披露
2024ミス・インターナショナル日本代表の植田明依さんが17日、自身のインスタグラム(@_meiueda_)で元日本代表FW柿谷曜一朗氏らとのツーショットを披露した。
日本代表として2018年ロシアW杯を経験した鹿島アントラーズDF植田直通を兄に持つ植田明依さん。昨年から地元である熊本県サッカー協会の広報委員となり、先日開催された「くまもとサッカーフェスタ2026 in 花畑広場」に参加した。
今回の投稿で「特別番組のリポーターを任せていただき、サッカーファン憧れのレジェンドの皆さまにインタビューする機会を頂戴しました」と報告。1枚目に柿谷氏、3枚目には元日本女子代表(なでしこジャパン)DF鮫島彩氏とのツーショットを掲載している。
イベントを終えて「ご来場の皆さまもご協力いただき誠にありがとうございました」と感謝を綴り、今後に向けて「すでにアツイ熊本のサッカーを更に盛り上げられるよう頑張ります!」と意欲を示した。
