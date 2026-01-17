タレント関根勤（72）が、17日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、大学時代の意外な活動について語った。

24年で芸能活動50周年を迎えた。日大出身で、大学時代は自動車部に所属していたという。その理由は不純？で、女心をつかみたい一心だったという。

「俺らの若い時って、モテたいモテたいは凄かったんですよ。そのアイテムとしては、車を持っていることが、最強の武器になる」。18歳で即、運転免許を取ったものの、実家は車はなし。「ところが自動車部に入れば運転できるだろうというので入った」と明かした。

ところが、そんな甘い目論見は大きく外れた。部はバリバリの体育会系だったという。「合宿に行くと、（ハンドルを）早く回した方が有利なんで、先輩が空気抜くんですよ。オートマのところ、電気を外しちゃう」。重ステ状態で、ハンドルを切って運転する猛特訓。そのうち、手の皮がむけ、患部から染み出た液でハンドルがヌルヌルになってしまうという。

さらに先輩が追い打ち。「おい！そのハンドルにハエが止まるぞ。もっと早く回せ！って」と振り返った。「気軽に自動車で全国を行脚するんだと思ってたんですよ。男女で…。そしたら、体育会系だった。同好会入りゃ良かったのに」と苦笑いしていた。