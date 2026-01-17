柏は17日、キャンプ先の鹿児島県指宿市で練習を公開した。慶大から新加入のMF角田惠風（つのだ・よしかぜ、22）は「サッカーだけに熱中できる素晴らしい環境。充実した時間を過ごせている」と汗をぬぐった。

左右両足から繰り出す高精度のキックが持ち味で、運動量も備える司令塔タイプ。今季はボランチが主戦場となる見込みだ。横浜Mユースでプレーしながら慶応高に通った文武両道。片道1時間以上の通学時間を勉強に費やし、「留年もあり得るので本当に大変でした」と振り返る。

横浜Mユースからトップ昇格は果たせなかったが、慶大で一回りも二回りも大きくなった。昨年は進路をプロ一本に絞り、就職活動は一切しなかった。オファーはなかなか届かなかったが「サッカーだけで生きていきたいと、ずっと考えていた」。昨年末。3度の練習参加を経て、柏から念願のオファーを受け取った。チーム始動前日の今月4日に加入が発表されたばかり。「ここからがスタート。いずれは日本を代表する選手になりたい」と将来を描く。

特徴的な名前は父・恵一さんに由来し、画数から恵は旧字体となったという。「素敵な名前。僕も気に入っています」。そう爽やかに笑う慶応ボーイが、柏に新たな風を吹き込む。