柔道男子１００キロ超級でリオデジャネイロ大会、東京大会と五輪２大会連続銀メダルの原沢久喜が１７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「みなさんお久しぶりです。９月からアメリカに移住して柔道指導しながら、４月の全日本選手権に向けたトレーニングも継続しています」などとつづり、近況をまとめたウェブサイト「ｎｏｔｅ」のリンクとともに投稿した。

「選手として、コーチとしてのアメリカでの現在地」としたｎｏｔｅでは「実は９月にアメリカへ移住し、現在はテキサス州ダラスのＥＡＳＴ Ｓｉｄｅ Ｄｏｊｏで柔道をしています。移住から約４ケ月が経ち、生活にもだいぶ慣れてきました」などと米国に来た理由や現役選手としての活動を続けながら、約３００人の会員が在籍する道場でコーチとしても活動する現在の生活を紹介した。

英会話が完璧でなくコミュニケーションが十分に取れないなどの課題を挙げながら「選手としても、コーチとしても、まだ課題は多くありますが、その一つ一つに向き合いながら取り組んでいきたいと思います」と抱負。今後の活動についても記事で共有する予定だとした。