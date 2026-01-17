腕元にクラシックの余白を。セイコー プレザージュ初のトノー型が示す新境地

ファッションの世界ではここ数年、クラシカルな装いへの回帰がひとつの流れになっています。仕立ての良いジャケットや、端正なレザーシューズ。主張しすぎず、佇まいで語るアイテムが、改めて支持されている印象です。

時計もまた、その流れと無縁ではありません。むしろ、今だからこそ注目したいモデルがあります。それが、セイコー プレザージュから登場した、ブランド初となるトノー型ケースの新作「SART013」（23万1000円）です。

プレザージュは、日本の美意識と機械式時計を結びつけてきたシリーズです。華美な装飾に頼るのではなく、素材や仕上げ、ダイヤルの表情で魅せる。その姿勢は、これまでラウンドケースを軸に丁寧に積み重ねられてきました。

今回、そのプレザージュが初めて挑んだのがトノー型ケース。丸でも角でもないこのフォルムは、クラシカルでありながら、どこか柔らかさを感じさせます。腕に沿うように流れるラインは、装着したときにこそ真価を発揮し、過度な主張をせずに気品だけを残します。プレザージュというブランドの方向性と共鳴する形といえるでしょう。

ダイヤルには、日本の伝統技法である琺瑯を採用しています。乳白色の奥に宿る艶やかな光沢は、プリントや塗装では決して表現できないもの。トノー型という曲面を多く含む形状において、均一な焼き上がりを成立させるのは容易ではありません。

本作では、長年セイコーの琺瑯ダイヤルを支えてきた横澤満氏の監修のもと、その技術が次の世代へと脈々と受け継がれています。琺瑯とプレザージュ。この組み合わせが持つ意味を知っている人なら、思わず頷いてしまう背景でしょう。

なお、本モデルのダイヤルデザインは、1895年に精工舎が製造した懐中時計「タイムキーパー」から着想を得たもの。ローマ数字、レール状の分目盛、そして6時位置の24時表示は、まさに当時の面影を感じさせるディテールです。

ムーブメントにはキャリバー6R5Hを搭載。最大巻上時で約72時間のタフなパワーリザーブを備え、日差＋25秒〜−15秒。日常使いを想定すれば、十分以上の実用性といえるでしょう。シースルーバック越しに覗くムーブメントも、過度に主張することなく、全体のクラシカルなトーンを崩しません。

新たなプレザージュを携えて、2026年のスタートを迎えてみてはいかがでしょうか。

>> セイコー プレザージュ

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆創業145周年のセイコーからゴールドが利いた高級感溢れる珠玉の4本が登場

◆革靴のような質実剛健さにうっとり。セイコー プレザージュのクラシカルなレザーストラップモデル

◆時計ツウもモータースポーツファンも必見！セイコー プロスペックスと「ダットサン240Z」のコラボモデル