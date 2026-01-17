横顔が美しいと思う「40代男性俳優」ランキング！ 2位「ディーン・フジオカ」を2票差で抑えた1位は？
輪郭の美しさだけでなく、落ち着きと深みがにじみ出るのが40代俳優の魅力。映像の中でふと見せる横顔に惹きつけられる視聴者も多いようです。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「横顔が美しいと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、ディーン・フジオカさんです。俳優のほか、シンガーソングライターや映画プロデューサーなどマルチに活躍しています。
2025年12月16日に最終回を迎えたドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）では、大泉洋さん演じる主人公のエスパー仲間というコミカルな役どころを好演。2026年5月に公開予定の映画『正直不動産』にも出演しています。
回答者からは「同い年だと思うと余計に綺麗な顔だなと思う」（40代男性／千葉県）、「横からみた鼻筋とシャープな顎のラインが美しいので」（30代女性／東京都）、「パーツ・骨格・髪型、全てが整っているから」（50代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、玉木宏さんです。映画『ウォーターボーイズ』（2001年公開）で注目を浴び、イケメン俳優として活躍。近年では『極主夫道』や『ゴールデンカムイ』といった人気漫画の実写化作品にも出演し、イメージぴったりのビジュアルが評価されています。
写真やブラジリアン柔術、キャンプなど多趣味なことでも知られ、写真は写真展を開くほど。プライベートでは2025年12月に第2子誕生を発表しています。
回答コメントでは「鼻が高くて端正な顔立ちだから」（40代男性／東京都）、「鼻筋が通っており、顎のラインもシャープでバランスが良い。正面だけでなく横顔も絵になります」（20代男性／福井県）、「凹凸がはっきりしていて、とにかくかっこいいから」（20代女性／広島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
