「このスタイルでもかっこいいのは天才」佐久間大介、アフロ姿に反響「アフロも似合う男って何事なの？」
Snow Manの佐久間大介さんは1月16日、自身のInstagramを更新。かわいらしい姿を披露しました。
【写真】佐久間大介のアフロショット
また「桔平さんと小沢さんのインスタの真似w」ともつづっていることから、今回の投稿は同映画で共演する椎名桔平さんと小沢仁志さんが、衣装とアフロ姿を自撮りした投稿のオマージュのようです。「お二人と同じ画角の自撮りしておけばよかったと後悔してます」と、同じアングルで撮れなかったことを悔やむ様子も。
ファンからは、「このスタイルでもかっこいいのは天才」「アフロも似合う男って何事なの？」「横顔が綺麗です」「やっぱり佐久間くんの口角は神」「真似っ子かわいいね」「かわいすぎる最高」「アフロ可愛い」と、絶賛の声が集まりました。
「真似っ子かわいいね」佐久間さんは「僕も3月6日から踊ってます！」とつづり、1枚の写真を投稿。3月6日公開予定の映画『スペシャルズ』の告知のようで、アフロヘアにサングラスを掛け、クールなポーズを取った姿です。また黒いシャツに黄色いパンツの衣装を着用し、新鮮なスタイルです。
