Snow Manの佐久間大介さんは1月16日、自身のInstagramを更新。かわいらしい姿を披露しました。

【写真】佐久間大介のアフロショット

「真似っ子かわいいね」

佐久間さんは「僕も3月6日から踊ってます！」とつづり、1枚の写真を投稿。3月6日公開予定の映画『スペシャルズ』の告知のようで、アフロヘアにサングラスを掛け、クールなポーズを取った姿です。また黒いシャツに黄色いパンツの衣装を着用し、新鮮なスタイルです。

また「桔平さんと小沢さんのインスタの真似w」ともつづっていることから、今回の投稿は同映画で共演する椎名桔平さんと小沢仁志さんが、衣装とアフロ姿を自撮りした投稿のオマージュのようです。「お二人と同じ画角の自撮りしておけばよかったと後悔してます」と、同じアングルで撮れなかったことを悔やむ様子も。

ファンからは、「このスタイルでもかっこいいのは天才」「アフロも似合う男って何事なの？」「横顔が綺麗です」「やっぱり佐久間くんの口角は神」「真似っ子かわいいね」「かわいすぎる最高」「アフロ可愛い」と、絶賛の声が集まりました。

椎名さんもアフロヘア姿を披露

1月15日には椎名さんが「#スペシャルズ　3月6日から踊ってます！」と、アフロショットを公開してました。佐久間さんと色違いの衣装です。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)