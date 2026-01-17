人気YouTuberきりまる、結婚を報告 夫との2ショットも公開
【モデルプレス＝2026/01/17】YouTuberのきりまる（28）が1月17日、自身のYouTubeを更新し、結婚することを報告した。
【写真】人気YouTuber、指輪キラリ夫との2ショット
動画冒頭、きりまるは「いつも動画を見てくれてるみんなに私から人生で1番大きな報告があります。タイトルにもある通りなんですけど、きりまる、ついに結婚します」と緊張した面持ちで報告。「実はこの前のクリスマス12月24日にプロポーズをしていただいて結婚することになりました」とクリスマスイブにプロポーズを受けたことを明かし、「今の彼と3年お付き合いしてプロポーズをしていただきました」と交際期間が3年であることを伝えた。
プロポーズについては「本当に人生で1番のサプライズやったんよ」と振り返り、「未だに夢みたいというか、あんまり実感が湧いてません」と幸せいっぱいの様子。プロポーズの様子を収めた動画は、次回の更新で公開することも予告している。
まだ入籍日や結婚式などの詳細は決まっていないというが、このタイミングでの発表に至った経緯について「やっぱり私は日常を本当に嘘偽りなく、リアルタイムでいつも出してるけんこそ、プロポーズをしてもらったこのタイミングでみんなに報告したいなと思って」とファンへの誠実な思いを語った。
また、お相手について「初めてちゃんと2人で会った時から初めて会った感じがせんくって」と回顧。「彼でもあり、私の仕事を1番理解してくれてるパートナーでもあり、もう親友くらい友情でもあり、家族みたいな存在でもありみたいな」と、唯一無二の存在であることを明かした。
また、「価値観も考え方も性格も全然違うはずなのに、こんなにもぴったりはまる人いるんだみたいな」と相性の良さをうかがわせ、「彼との出会いだったりとか、それこそ彼の顔出しとかそういうのは近い将来公開してくかなって2人で話してた」と、今後パートナーとの共演や顔出しについても前向きな姿勢を見せた。
なお、同日のInstagramでは、手で顔を隠した夫との2ショットを公開。薬指にきらりと光る指輪が輝いており、大きな花束を抱え幸せそうな笑顔を見せている。
1998年1月3日生まれ。大分県出身。YouTubeやInstagramにて主にコスメ・ファッションを発信。YouTubeチャンネル登録者100万人超、SNS総フォロワー250万人超。見た目の可愛さ、さらに自身の考え方や思いなどオープンに出す内容が多くの女性の共感を得ている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
