◇ノルディックスキー・ジャンプ Ｗ杯（１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

個人第１７戦が行われた。北京五輪代表の中村直幹（なおき、２９、フライングラボラトリー）が１回目１３４メートル、２回目１３２・５メートルの２６３・６点で過去最高の２位に入り、２０２２年１１月のルカ大会以来３季ぶり２度目の表彰台に立った。今季Ｗ杯初勝利を挙げた二階堂蓮（２４、日本ビール）は２５７・６点で３位、小林陵侑（２９、チームＲＯＹ）は５位だった。

会心の飛躍だった。何度も両拳を突き出し、喜びを爆発させた。４位で迎えた２回目。中村は「何でもいいやと思っていた。今シーズン安定していたので、変なことをしなければちゃんと飛んでいく」。不利な追い風が吹く中でも１回目に続きＫ点越え。キャリアハイを更新し、自身２度目の表彰台に立った。

実家から会場まで徒歩圏内という地元っ子。大倉山は１０代の頃から何度も飛んできたジャンプ台だ。現在はスロベニアに拠点を置いており、同会場で約１年ぶりの実戦となったが「（スタートしてからの）流れがすごく頭の中にこびりついている。すっげぇ懐かしくて、すっげぇ飛びやすいなと思いました」。テストジャンパーを務めた弟・正幹（雪印メグミルク）ら家族が見守る中、慣れ親しんだ“庭”で好飛躍を２本そろえた。

すでに２大会連続となるミラノ・コルティナ五輪出場を確実にしている。自身で会社を立ち上げ、スポンサー収入を得ながら競技を続ける「空飛ぶＣＥＯ」は「リザルト（結果）は全く考えていない。それがいいアベレージを生んでいる。（五輪は）長いシーズンの中の大きなイベントの一つ。淡々とやっていけばリザルトも出る」。４年に１度の大舞台を特別視することなく、無心で空を飛び続ける。（島山 知房）