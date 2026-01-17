【16タイプ別】自分の性格をアピール♡ 第一印象を盛る「番人コーデ」4選
デートやお出かけの予定が増える時期は、第一印象を盛りたい...！そこで今回は、16タイプ診断・番人タイプのムードに寄り添うスタイリングを4つお届けします。自分の性格をアピールできるお洋服を選んで、気になるカレのハートを射止めちゃおう♡
【16タイプ別】恋愛成就ファッション
傾向を知って、もっと輝く自分で恋しよ♡
イベントが増えるこの季節。気になるカレのハートを射止めたい♡ なんてコも多いのでは？
魅力を最大限発揮するために、自分の性格をアピールできるお洋服を選んでみるのもひとつの手。そんなわけで、ここでは16タイプをもとにしたコーデ術を紹介します！
番人
Cordinate ESFJ〈領事官〉
ロマンティックで愛され上手。そんなESFJさんの魅力を引き立てるなら、わかりやすく可愛らしい、デコラティブなお洋服を選んで♡
愛らしさを引き立てるドラマティックなデコラ服
愛嬌たっぷりなトップスに甘い白スカートでぬかりなく
ロマンティックなムードをめざすなら、なじみのいい、淡いトーンでとことん儚く仕立てて。
Cordinate ESTJ〈幹部〉
遊びで近づいてくるようなメンズはお断り！そんな意思を感じさせるには、しっかり者に見せてくれる、デキる女コーデが最適。
信頼できるベーシックアイテムで誠実さをアピール
頼りたいと思わせるクールなあわせがハマる
ストライプシャツとデニムの定番コーデも、レイヤードでワンランク上のおしゃれに。オフィスカジュアルな雰囲気は誰でも挑戦しやすい◎。
Cordinate ISFJ〈擁護者〉
どこまでもやさしく、相手を思いやれるISFJさん。上品で落ち着きのある王道服なら、やわらかな雰囲気を加速させてくれるはず♡
安心感を与えてくれる落ち感ワンピで上品な雰囲気を
包み込んでくれそうなおだやかなワンピが優勝♡
いにしえから愛され続ける、メンズウケ確実なお上品ワンピ。1枚で男心をゲットできる、圧倒的な勝負服。小物も遊ばずに、キレイめを選んでいい女をアピール。
Cordinate ISTJ〈管理者〉
なによりも安定感を求めるがゆえに、頑固な印象を与えがちなISTJさん。シンプルななかに、少しのアクセントを加えてみよう！
シンプルアイテムにブナン回避の華やぎをプラスせよ
手抜き感を排除するレースのあしらいがキモ
こなれ感の出るレイヤードで遊び心をプラスして。ヘアアクセを使って女のコらしさも忘れずに♡
撮影／tAiki スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ
加藤ナナ
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海