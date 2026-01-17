【16タイプ別】自分の性格をアピール♡ 第一印象を盛る「番人コーデ」4選

デートやお出かけの予定が増える時期は、第一印象を盛りたい...！そこで今回は、16タイプ診断・番人タイプのムードに寄り添うスタイリングを4つお届けします。自分の性格をアピールできるお洋服を選んで、気になるカレのハートを射止めちゃおう♡

【16タイプ別】恋愛成就ファッション 傾向を知って、もっと輝く自分で恋しよ♡ イベントが増えるこの季節。気になるカレのハートを射止めたい♡ なんてコも多いのでは？ 魅力を最大限発揮するために、自分の性格をアピールできるお洋服を選んでみるのもひとつの手。そんなわけで、ここでは16タイプをもとにしたコーデ術を紹介します！

番人

Cordinate ESFJ〈領事官〉 ロマンティックで愛され上手。そんなESFJさんの魅力を引き立てるなら、わかりやすく可愛らしい、デコラティブなお洋服を選んで♡ 愛らしさを引き立てるドラマティックなデコラ服 愛嬌たっぷりなトップスに甘い白スカートでぬかりなく ロマンティックなムードをめざすなら、なじみのいい、淡いトーンでとことん儚く仕立てて。 パールつきトップス 9,900円／rienda、ベロアスカート 10,450円／MOUSSY（ともにバロックジャパンリミテッド） イヤリング 7,700円／アビステ ミニバッグ 6,490円／カシュカシュ（アンビリオン）ショートブーツ 14,960円／RANDA ヘアリボン／スタイリスト私物

Cordinate ESTJ〈幹部〉 遊びで近づいてくるようなメンズはお断り！そんな意思を感じさせるには、しっかり者に見せてくれる、デキる女コーデが最適。 信頼できるベーシックアイテムで誠実さをアピール 頼りたいと思わせるクールなあわせがハマる ストライプシャツとデニムの定番コーデも、レイヤードでワンランク上のおしゃれに。オフィスカジュアルな雰囲気は誰でも挑戦しやすい◎。 ストライプシャツ 17,600円／アプワイザー・リッシェ タートルニット（一部店舗のみ販売）2,990円／GU ビジューデニムパンツ 4,950円／エムズエキサイト（R1000）イヤリング 8,800円／アビステ バッグ 9,350円／much and ebony（HANA KOREA）ミュール 14,300円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

Cordinate ISFJ〈擁護者〉 どこまでもやさしく、相手を思いやれるISFJさん。上品で落ち着きのある王道服なら、やわらかな雰囲気を加速させてくれるはず♡ 安心感を与えてくれる落ち感ワンピで上品な雰囲気を 包み込んでくれそうなおだやかなワンピが優勝♡ いにしえから愛され続ける、メンズウケ確実なお上品ワンピ。1枚で男心をゲットできる、圧倒的な勝負服。小物も遊ばずに、キレイめを選んでいい女をアピール。 グレーコート 22,000円／RANDA 花柄ワンピース 13,200円／dazzlin イヤリング 4,070円／マチルダローズ バッグ 5,990円／MANGO パンプス 2,090円／神戸レタス

Cordinate ISTJ〈管理者〉 なによりも安定感を求めるがゆえに、頑固な印象を与えがちなISTJさん。シンプルななかに、少しのアクセントを加えてみよう！ シンプルアイテムにブナン回避の華やぎをプラスせよ 手抜き感を排除するレースのあしらいがキモ こなれ感の出るレイヤードで遊び心をプラスして。ヘアアクセを使って女のコらしさも忘れずに♡ シャイニーカーディガン、ショートブーツ 各2,990円、ヘリンボーンパンツ（一部店舗のみ販売）3,990円／以上GU レイヤードトップス 8,212円／MILLO WOMEN（HANA SHOWROOM）ヘアピン（2個セット）550円／ラティス バッグ 9,900円／カカトゥ（アンビリオン） 撮影／tAiki スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ

