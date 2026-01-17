「ヒモの食い込みがキワドすぎる…！」トップコスプレイヤー・えなこ《最高のアングルからの国宝級神尻SHOT》にファン垂涎

“可憐さ”と“色気”を両立

『「過去一けしからん奇跡のランジェリー姿…！」トップコスプレイヤー・えなこ《禁断すぎる超無防備SHOT》に大反響』が大きな話題を呼んだ、えなこがインスタグラムを更新。

スマートフォン向けゲームアプリ『ブラウンダスト2 』に登場する人気キャラクター 「ジェニス」に扮したコスプレを披露し、絶賛の声が続出している。

今回のコスプレで目を引くのは、ジェニスの持つキュートさとセクシーさを高次元で融合させた再現度だ。

白を基調にしたバニースタイルの衣装は、シルエットの美しさが際立つ仕上がり。ふわりとした質感の小物使いや、アクセントとして配されたブルーのリボンが、キャラクターの世界観を丁寧に補強している。

えなこは、衣装だけでなくウィッグやメイクにも徹底的にこだわり、ジェニス特有の柔らかな表情と透明感を表現。

視線の送り方やポージングからも、“ゲームの中からそのまま飛び出してきた”かのような完成度の高さが伝わってくる。

キャラクターへのリスペクトと、トップコスプレイヤーとしての表現力。その両方を感じさせる今回のジェニスのコスプレは、えなこの代表作のひとつとして長く語られそうだ。

