サンリオ×DIANA初コラボ♡大人可愛いシューズ＆バッグ全9型が登場
サンリオキャラクターズとDIANAが、ついに初のコラボレーション♡「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の世界観を、大人の女性向けに落とし込んだ特別なコレクションが誕生しました。パンプスやスニーカー、バッグなど、日常に取り入れやすい全9型をラインアップ。可愛さと上品さを両立したデザインは、コーディネートの主役になること間違いなしです。
大人のためのサンリオ×DIANAコラボ
© 2026 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. L663073
今回のコラボレーションでは、レディースシューズ・バッグブランド「DIANA」をはじめ、「＋diana」「CUMUU_DIANA」「artemis by DIANA」といった多彩なブランドが参加。
それぞれのブランドの個性を活かしながら、サンリオキャラクターズの魅力を上品に表現しています。甘すぎない配色や素材選びで、大人の女性が自然に取り入れられるデザインに仕上がっているのがポイントです。
足元も小物も♡全9型の豪華ラインアップ
【DIANA】 リボンヒールパンプスU16156S
価格：26,400円
ヒール高：6㎝台/サイズ：21.5-25.0㎝
カラー：ハローキティクロギンガムチェック、ハローキティアカギンガムチェック、ハローキティブラウンレオパード
価格：22,000円
サイズ：H18×W24×D8
カラー：ハローキティシロツイード、ハローキティクロツイード、ハローキティベージュザツザイ、マイメロディピンクツイード、シナモロールブルーツイード、ポムポムプリンイエローツイード
価格：26,400円
ヒール高：7㎝台/サイズ：21.5-25.0㎝
カラー：マイメロディピンクシシュウキジ
価格：5,500円
カラー：ハローキティギンガムチェックプリント、ハローキティレオパードプリント
【＋diana】 プラットフォームスニーカーBL45520S
価格：24,200円
ヒール高：5㎝台/サイズ：21.5-26.0㎝
カラー：ハローキティ、マイメロディ、シナモロール、ポムポムプリン
【CUMUU_DIANA】 ニットフラットシューズEI42850S
価格：19,800円
ヒール高：2㎝台/サイズ：22.0-25.5㎝
カラー：ハローキティクロニット、ハローキティアイボリーニット、ハローキティレオパードニット
ニットバレエシューズ
価格：各18,700円
ポムポムプリンEI42851S/シナモロールEI42852S
ヒール高：2㎝台/サイズ：22.0-25.5㎝
【artemis by DIANA】 ボリュームソールローファーRT43701S
価格：18,700円
ヒール高：3㎝台/サイズ：22.0-25.0㎝
カラー：ハローキティブラック、ハローキティホワイト、ハローキティブルーデニム
価格：17,600円
ヒール高：1㎝台/サイズ：22.0-25.0㎝
カラー：マイメロディブラック、マイメロディピンク
先行販売＆限定ノベルティも見逃せない
WEB SHOP先行予約
公式WEB SHOPでは2026年1月14日(水)～1月21日(水)まで先行予約を実施。対象アイテム予約で、ハローキティのオリジナル刺繍今治タオルが1注文につき1点プレゼントされます。
ルミネエスト 新宿店 先行販売
さらに、1月31日(土)・2月1日(日)にはルミネエスト新宿店で先行販売も実施。通常販売は2月2日(月)より全国の対象店舗と公式WEB SHOPにてスタートします。
大人の毎日に寄り添う特別なコラボ♡
サンリオキャラクターズの可愛さとDIANAの洗練されたデザインが融合した、今回のコラボレーション。
足元やバッグにさりげなく取り入れるだけで、毎日のコーディネートが少し特別なものに変わります♡
自分へのご褒美にも、ギフトにもぴったりな限定アイテムは数量限定。気になる方は、ぜひ早めにチェックしてみてください。