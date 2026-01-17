チャンネル登録者数104万人超の人気ユーチューバーでインフルエンサーのきりまる(28)が17日、公式チャンネルを更新し、結婚を報告。インスタグラムも更新し、夫とのツーショットも公開した。

「ご報告。2025.12.24 クリスマスの日にプロポーズして貰いました。人生でいちばん幸せな日を本当にありがとう。涙」と改めてつづり、「人生で1番のサプライズであまりにも想像してなくて、花束を持ったぽてを見て2人で大号泣、、、本当に嬉しかった、、、」と振り返った。

「これからもずーっと変わらず死ぬまで、仲良しでいようね！人生添い遂げるまで、ずっとずっと、よろしくお願いします。愛してるよ！！！！！」と思いを爆発させた。

また、「だいすきなみんなへ」とし、「みんなに報告ができたことが本当にうれしくて、この投稿をしてる日が来るのが夢みたい、、、まだずっとふわふわしてます、、、笑」と心境を吐露。「本当に本当にいつもありがとう。これからも末長く私たちをよろしくお願いします」などと記した。

きりまるは、ユーチューバー、インフルエンサー、モデルとして幅広く活躍。アパレル、コスメのプロデュース業も行っている。YouTubeチャンネルではメイク、ダイエット、恋愛などの動画を投稿しており、等身大の姿が同世代の女性から支持を得ている。