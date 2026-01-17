18日は、北陸や東北南部で気温が大幅ダウンし、一気に真冬の寒さとなるでしょう。北海道は局地的に大雪のおそれがあります。

●西日本、沖縄

各地で日差しが届くでしょう。朝は5℃前後のところが多く、日中は鹿児島で19℃、高知で17℃など太平洋側を中心に15℃以上の暖かさが続くところがありそうです。

●東日本

北陸も比較的穏やかな天気となるでしょう。ただ真冬の寒さが戻り、新潟は最高気温4℃の予想。長野も10℃ダウンの4℃と厳しい寒さとなりそうです。東京や2日連続で20℃超えの静岡などは14℃の見込みです。

●北日本

北海道日本海側は局地的に雪が強まりそうです。大雪による交通障害に十分注意してください。東北日本海側も午前を中心に雪が降り、ふぶくところもありそうです。太平洋側も暴風に警戒です。東北南部は17日（土）より気温が大幅に下がり、最高気温は山形で3℃、福島は8℃下がって6℃の見込みです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

来週は寒気が強く、太平洋側でも雪の降るところがあるでしょう。20日（火）にかけては15℃以上が続くところもありますが、その後は各地で一桁の寒さが続きそうです。

●新潟〜名古屋

21日（水）頃から北陸や長野は大雪が続くおそれがあり、各地で平年を下回る厳しい寒さとなりそうです。太平洋側は晴れて空気の乾燥する日が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。

●旭川〜福島日本海側は雪の降る日が続き、積雪が一気に増えるおそれがあります。来週は北海道や青森でも真冬日が続き、仙台や福島も連日5度に届かない見込みです。